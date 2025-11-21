Poznajte li ovog dečka? Splitska policija ga traži

U subotu 18. listopada 2025. godine u poslijepodnevnim satima na području Splita, nepoznati počinitelj je ostvario obilježja kaznenog djela Oštećenje tuđe stvari iz čl. 235 i kaznenog djela Prijetnja iz čl. 139. st 1. i 3. Kaznenog zakona ispisivanjem grafita na stambenoj zgradi.

Policija provodi kriminalističko istraživanje o događaju.

"Na fotografiji je osoba za koju se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenim kaznenim djelima. Radi se o muškoj osobi starosti oko 20 godina, visine od 180 cm, odjeven u crnu jaknu s kapuljačom, crne hlače i crne tenisice.

Ukoliko građani imaju informacije o osobi s fotografije pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192. Također, informacije se mogu dostaviti i e-mailom: splitsko-dalmatinska@policija.hr", pozivaju iz splitske policije.