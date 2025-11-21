Požaru u Vjesniku kumovao TikTok trend koji se zove "Urbex"? Evo o čemu se radi

Zbog sumnje u palež uhićena su dvojica 18-godišnjaka. Nakon tjedan dana policijska istraga požara koji je podigao cijelo društvo na noge dovela je do prvih rezultata. Sumnja se da su za palež kriva dvojica 18-godišnjaka, koja su preskočila ogradu, ušla u čuvanu zgradu i u pratnji troje maloljetnika izazvala neviđeni požar.

Tereti ih se za teški zločin protiv opće sigurnosti.

"Aktivno se branio, poričemo krivnju. Niti je kažnjavan niti osuđivan, uzoran učenik četvrtog razreda srednje škole. Možete si zamisliti kako se osjeća osoba od 18 godina", rekao je njegov odvjetnik Ivan Orešković. Dodaje kako su njegovi roditelji u šoku.

Je li zaštita od požara bila dovoljna? Vatrogasci i struka sumnjaju, resorni ministar se brani pozivajući se na policijsku inspekciju, a otvara se pitanje je li vrijeme za izmjenu zakona.

"Bio je protupožarni inspektor, ono što je on utvrdio kao nedostatak je ispravljeno. To sigurno nisu sve standardi koji bi bili da se gradi danas", poručio je ministar Davor Božinović.

Je li se štedjelo na polici osiguranja za zgradu drugo je pitanje. U polici stoji da je riječ o stambenoj zgradi, no uvjeti su kao da je poslovna, ministar Branko Bačić tvrdi: "Naknada štete nije upitna".

"Suvlasnici, dakle i država i druge pravne osobe s nama u suvlasništvu će biti obeštećene na razini oštećenja poslovne, a ne stambene zgrade."

Kako je riječ o punoljetnim osobama, roditelji neće odgovarati. Ali mogli bi roditelji maloljetnika. Lana Peto Kujundžić, sutkinja na Visokom kaznenom sudu Republike Hrvatske, pojašnjava:

"Roditelj može odgovarati kada je napravio propust u odgoju odnosno u nadzoru te se dogodila šteta."

Požar je izazvao još veći kaos u prometu uz opasnost za život zbog nesigurnosti zgrade. Kroz 7 do 10 dana stiže izmjena.

U nedjelju će statičari odlučiti o sudbini simbola grada i novinarstva, piše Dnevnik.hr.

TikTok pokret

Sve je izvjesnije da su požaru u Vjesniku kumovale društvene mreže.

Reporter Dino Goleš provjeravao je slične objave na Instagramu i TikToku koje bi mogle odgovoriti na pitanje što su te mlade osobe radile u Vjesniku nakon 22 sata.

Sve sliči trendu koji se u svijetu zove "Urbex", što je kratica za "urbano istraživanje". Posjećuju i snimaju napuštene ili zaboravljene objekte, krovove visokih zgrada, tunele... Trend je popularan u cijelom svijetu i traje već godinama, ali u posljednje vrijeme izrazito je popularan kod nas.

Iz toga se može zaključiti kako nije riječ samo o izoliranom slučaju, već o cijelom pokretu. Na svjetskoj mapi takvih lokacija u Zagrebu je označeno njih 100-tinjak.

Glavni moto pokreta je: "Snimaj samo slike, ostavi samo otiske stopala." Poruka je ništa ne ukrasti ili uništiti, već ostaviti tako kako je. Ne treba ni napominjati o koliko opasnom trendu je riječ.

Kako će se šteta sanirati?

Iz Ministarstva su danas uklonili sve sumnje o polici osiguranja, koja je ovih dana u fokusu. Potvrdili su da je Vjesnik kod osiguranja zaveden kao "stambena" zgrada, no tome je tako, kažu, jer je ugovaratelj police stanoupravitelj, koji zastupa sve vlasnike, pa i državu.

Tvrde da to neće činiti nikakvu razliku jer su uvjeti jednaki kao i kod drugih poslovnih zgrada u Zagrebu.

Polica osiguranja odnosi se na cijeli kompleks, uključujući neboder, aneks i okolne zgrade – ukupno – 44 tisuće 810 četvornih metara, a uključuje rizik od požara.

Zanimljivo, posljednji put polica je obnovljena prije dva mjeseca i vrijednost police povećana je sa 7 i pol milijuna na 53 i pol milijuna eura.

U Ministarstvu to pravdaju povećanjem osigurane kvadrature, odnosno dijelova prostora koji dosad nisu bili osigurani.

Povećanjem police maksimalna vrijednost isplate u slučaju požara povećana je s donedavnih 500 na 1195 eura po kvadratu.

Točan iznos koji će se isplatiti odredit će se nakon procjene, a osiguravatelj, tvrde, o svemu je upoznat i šteta je već prijavljena, no čeka se završetak policijskog očevida.

Podsjetimo, 64 posto vlasništva nad zgradom pripada državi.