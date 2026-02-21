Požari kontejnera i prometne nesreće: Puna noć za vatrogasce u Splitu i županiji

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita imala je tijekom protekla 24 sata nekoliko intervencija na području grada i županije, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar.

U 9:49 sati vatrogasci su izašli na Narodni trg u Splitu nakon dojave o mirisu spaljene električne instalacije. Na intervenciji su sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom.

U 17:56 sati zabilježena je tehnička intervencija piljenja stabla koje je palo na vozilo, također na području Splita. U akciji su sudjelovala tri vatrogasca s jednim vozilom.

Nešto prije 22:30 sati planuo je požar smeća u plastičnim kućnim spremnicima za otpad na dvije lokacije u Ulici Theodorea Roosewelta te na jednoj lokaciji u Omiškoj ulici. Na intervenciji su bila tri vatrogasca s jednim vozilom, a požar je ugašen.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Split u 18:20 sati interveniralo je u Valpovačkoj ulici gdje su vatrogasci tehnički otvorili vrata stana. Na terenu su bila tri vatrogasca s jednim vozilom.

Na području županije zabilježene su i tri prometne nesreće. U Okrugu Gornjem u 12:55 sati interveniralo je DVD Okrug, dok je u 13:58 sati u Nerežišćima na intervenciju izašao DVD Supetar.

Najozbiljnija prometna nesreća dogodila se u 23:34 sati u Brnazama, gdje je vozilo završilo na boku s dvije ženske osobe u vozilu. Vatrogasci JVP Sinj izvukli su osobe iz automobila, nakon čega su ih preuzeli djelatnici hitne medicinske službe.