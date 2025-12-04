Požar peći zadimio stan u Trogiru, vatrogasci brzo intervenirali

Županijski vatrogasni operativni centar izvijestio je kako je u srijedu, 3. prosinca, oko 9:14 sati došlo do manjeg požara peći na palete u Ulici Put Balana u Trogiru. Zbog izbijanja požara došlo je do zadimljavanja stambenog prostora, no situacija je ubrzo stavljena pod kontrolu.

Na intervenciju je izašla Javna vatrogasna postrojba Trogir s jednim vozilom i tri vatrogasca, koji su požar sanirali te proveli provjetravanje prostora.

Prema informacijama iz izvješća, drugih značajnijih intervencija na području Splitsko-dalmatinske županije u razdoblju od 3. prosinca u 6 sati do 4. prosinca u 6 sati nije bilo.