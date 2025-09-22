Povlače se sve točke o prodaji nekretnina! Župan Boban: "Sve ćemo raditi u interesu građana"

Po običaju, prije same Županijske skupštine, predstavnici političkih opcija ukratko izlože neke svoje stavove koje će kasnije i iznijeti na samoj sjednici.

Pa su tako iz SDP-a bili posebno naoštreni na točke dnevnog reda u kojima se prodaju nekretnine, a ključna je bila ona o prodaji čestice na području Osejave u Makarskoj jer se prodajom te čestice tamo gradi hotel od 900 kreveta!

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nisu sretni ni s prodajom Češke vile na Visu, kao ni česticom u Hvaru poznatom kao 'šumica'.

No, sve te točke, odnosno prijedlozi točaka, će biti povučeni!

-Bit će još povučenih točaka, nama su u interesu građani. Kad su u pitanju građani uvijek će Županija stati iza svojih građana i makar točke povlačili ne znam koliko puta i makar imali zakonsko uporište u ne znam koliko zakona, opet ćemo povući prijedloge u interesu građana! - zagrmio je s govornice župan Blaženko Boban.

Detaljnije se osvrnuo samo na makarski slučaj, kaže kako je gradonačelnik Makarske 'iz lijenosti, neznanja ili nedaj Bože nečeg trećeg' u izmjenama i dopunama PP Makarske od kraja 2023. uvrštena izgradnja na toj čestici, dapače da je u svibnju 2024. ponovno Paunović donio lokacijsku dozvolu, a 4. studenog i lokacijsku informaciju o toj čestici.

Iako je eto, prema županu Bobanu za sve zapravo kriv gradonačelnik Makarske, Županija će u interesu građana povući sve 'sumnjive' točke.