Povijesna pobjeda Vukovara: Prvak Hrvatske izgubio od zadnjeg kluba SHNL-a

Nogometaši Vukovara 1991 pobijedili su Rijeku rezultatom 3:2 u okviru sedmog kola SuperSport HNL-a čime su upisali prvu pobjedu od ulaska u natjecanje. Rijeka je dvaput vodila, no Vukovarci su se oba puta vratili i u konačnici došli do pobjede.

Rijeka je vodila golovima Tonija Fruka iz kaznenog udarca i Ante Oreča, dok je Vukovar izjednačavao autogolom Ante Majstorovića i golom Jakova Puljića. Gol za senzacionalnu pobjedu protiv aktualnih prvaka zabio je Robin Gonzalez u 68. minuti iz kaznenog udarca. Vukovar je usprkos pobjedi ostao posljednji s pet bodova, a Rijeka pretposljednja sa samo jednim bodom više.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Utakmica je počela furioznim napadom Rijeke kada je Daniel Adu-Adjei u drugoj minuti dobio loptu u prostor i u trku uputio udarac koji je golman Marino Bulat obranio prilično nesigurno, što je rezultiralo kornerom za goste. Rijeka je dominirala od početka pa je u 16. minuti došla do kaznenog udarca.

Dominik Mulac povukao je Antu Majstorovića nakon kornera, a nakon što sudac Ivan Vukančić najprije nije ništa sudio, VAR soba ga je pozvala na dodatnu provjeru poslije koje je promijenio svoju odluku. Penal je mirno realizirao Toni Fruk za vodstvo Rijeke.

Vukovar se ekspresno vratio u utakmicu kada je Jakov Šuver ubacio s lijevog krila za Puljića, koji je loptu pokušao prebaciti petom, no ona je pogodila Majstorovića i prevarila Zlomislića za 1:1 u 20. minuti dvoboja. Rijeka je zamalo povela tri minute kasnije nakon što je Anel Husić pogodio prečku poslije kornera.

Nastavila se dominacija Rijeke koja je kapitalizirana u 43. minuti. Luka Menalo dodao je za Fruka, koji je došao do gol-aut linije i prizemno ubacio za Oreča koji je ostao sam na desnoj strani i iz blizine pogodio za 1:2. Bio je to rezultat s kojim se otišlo na predah.

Senzacionalan preokret Vukovara

Rijeka je u 55. minuti bila nadomak povećanja prednosti. Adu-Adjei je pobjegao braniču Vukovara i izborio se za udarac glavom s 10-ak metara udaljenosti, ali Bulat sjajno brani. Samo minutu kasnije se Rijeci taj promašaj obio o glavu. Nakon centaršuta s lijevog krila, Vito Čaić je glavom spustio za Puljića koji ostaje neometan u petercu i lakoćom zabija za 2:2.

Mogao je Vukovar još jednom šokirati Rijeku već u 60. minuti. Eniss Shabani je utrčao u prazan prostor u šesnaestercu gostiju, ali odličan ubačaj nije uspio zahvatiti glavom iako je bio usamljen na 7-8 metara udaljenosti.

Ipak, Vukovar je ubrzo došao do vodstva. Shabani je prošao uz rub terena, ušao u šesnaesterac gdje ga je srušio Mladen Devetak. Iako je Martin Zlomislić dodirnuo loptu, udarac Gonzaleza bio je dovoljno jak i precizan te je završio u golu za 3:2.

Rijeka je napadala i bila u potrazi za izjednačujućim golom, no nije uspjela. Najbolje prilike imali su Toni Fruk, čiji je udarac u 82. minuti završio na stativi te Merveil Ndockyt, koji je u prvoj minuti sudačke nadoknade ostao sam u petercu domaćih, ali njegov katastrofalni pokušaj završio je pokraj gola. Do kraja utakmice nije bilo uzbuđenja i Vukovar je odnio veliku pobjedu, piše Index.

Standings provided by Sofascore