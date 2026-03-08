Potvrđeno: Iran ima novog vrhovog vođu

Sin bivšeg iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneija, Mojtaba Hamenei, imenovan je njegovim nasljednikom, objavili su iranski državni mediji.

Ali Hamenei poginuo je na samom početku američko-izraelskih napada na Iran.

Njegov sin Mojtaba Hamenei (56) klerik je koji nikada nije obnašao državnu funkciju, a preživio je vojne napade na Iran.

Vrhovni vođa u iranskom političkom sustavu ima konačnu riječ u svim ključnim državnim pitanjima. O izboru nasljednika odlučivalo je Vijeće stručnjaka, tijelo koje ima 88 članova, nakon Hameneijeve smrti.

U međuvremenu je, nakon njegove pogibije, formirano privremeno tročlano vodstvo države koje su činili predsjednik Masoud Pezeshkian, predsjednik pravosuđa Gholamhossein Mohseni Ejei i klerik Alireza Arafi, čelnik paravojne organizacije Basij.

Hamenei nikada javno nije imenovao svog nasljednika.