Potvrđena optužnica protiv Joška Jeličića

Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg nogometaša i televizijskog analitičara Joška Jeličića zbog davanja lažnog iskaza u postupku protiv Zdravka Mamića i ostalih za izvlačenje novca iz Dinama. Optužnicom ga se tereti da je svjesno neistinito svjedočio o isplati duga od 200.000 eura, piše Index.

U obrazloženju odluke kojom se potvrđuje optužnica Općinski kazneni sud navodi da je na temelju uvida u spis ocijeniooptužnicu osnovanom budući da iz pribavljenih dokaza proizlazi osnovana sumnja da je Jelićić počinio kazneno djelo koje mu je stavljeno na teret na način opisan u optužnici.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sud je odbio tvrdnju obrane da je optužnica "preuranjena" uz obrazloženje da takav pojam uopće ne postoji u Zakonu o kaznenom postupku.

Odbacio je i tvrdnju da se postupak za davanje lažnog iskaza ne može voditi prije završetka postupka u kojem je iskaz dan. Sud navodi da je to suprotno zakonu, jer se lažni iskaz može utvrđivati u zasebnom kaznenom postupku. Drugim riječima, sud o tome je li iskaz bio lažan odlučuje neovisno o postupku u kojem je taj iskaz dan, naveo je Općinski kazneni sud u rješenju o potvrđivanju optužnice protiv Jelićića.

Promjena iskaza na suđenju

Optužnica, podignuta sredinom veljače, navodi da je Jeličić u travnju 2016. kao svjedok u kaznenom postupku lagao da je svoje potraživanje prema jednom nogometnom klubu ustupio dvjema osobama koje su mu za to isplatile dogovoreni novčani iznos. Jeličić je, naime, tijekom ispitivanja u USKOK-u te godine izjavio da je 200.000 eura, koliko mu je Dinamo dugovao na temelju nagodbe, primio od engleske tvrtke Real Sports Management u vlasništvu Marija Mamića.

Međutim, na suđenju Mamićima na Županijskom sudu u Osijeku 2024. godine, u aferi poznatoj kao Dinamo 2, promijenio je iskaz. Tada je rekao da taj iznos nije dobio ni od koje engleske ili strane tvrtke, nego osobno od Zdravka Mamića. Objasnio je da ranije nije govorio istinu o uvjetima financijske nagodbe s Dinamom jer se bojao moguće kaznene odgovornosti.

"Zdravko mi je u prostorijama kluba u nazočnosti Damira Vrbanovića, moguće i Zorana Mamića, te mog odvjetnika Krešimira Ćurkovića isplatio 200.000 eura u gotovini, a ja sam tužbu povukao", rekao je Jeličić na sudu.

Obrana tražila odbacivanje optužnice

Njegova je obrana uložila žalbu na optužnicu i tražila njezino odbacivanje kao "preuranjene", s obrazloženjem da je kazneni postupak u kojem je Jeličić dao sporni iskaz još uvijek u tijeku. No, sud je te navode odbacio, zaključivši da Zakon o kaznenom postupku ne poznaje termin "preuranjena" optužnica.

Joško Jeličić igrao je za Dinamo u dva navrata, od 1993. do 1995. te nakon povratka iz inozemstva od 1997. do 2002. godine. Zbog neispunjenih ugovornih obveza tužio je klub za iznos od 844 tisuće eura. Danas je javnosti poznat kao stručni komentator na televiziji MAXSport, na kojoj je dobio otkaz prije mjesec dana, nakon što je podignuta optužnica, dok Jeličić tvrdi da je Hrvatski Telekom otkazao suradnju zbog pritiska Hajduka i udruge Naš Hajduk.