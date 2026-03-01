Potresne ispovijesti Hrvata iz ratne zone: "Operacija je bila dosta dugačka"

Zbog ratnih sukoba brojni hrvatski državljani u Iranu, Izraelu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima ne mogu se vratiti kući. Iz sigurnosnih razloga otkazani su letovi, a zračni prostor u regiji zatvoren je.

Evakuacija iz Iraka protekla je dugotrajno, ali uspješno. Filip Duvnjak, koji je radio u IT kompaniji u Erbilu, rekao je da se nikada nisu osjećali ugroženo, unatoč eksplozijama i pucnjavi. Nakon više premještaja, uspjeli su prijeći tursku granicu i krenuti prema Europi.

U Dubaiju je situacija napeta zbog bombardiranja i regionalne eskalacije. Hrvatski tenisač Mate Pavić također ne može napustiti Emirate nakon završetka turnira, no lokalna vlada pokriva troškove boravka. PR stručnjak Toni Dabinović opisao je noć u skloništu uz detonacije u zraku, dok je Patricija Smes izvijestila da je u Downtownu situacija bila mirnija. Nogometaš Domagoj Drožđek sigurno je napustio Iran i vratio se u Zagreb zahvaljujući dogovoru s klubom.

Prema procjenama ministarstva vanjskih poslova, u Iranu je ostalo desetak Hrvata, u Izraelu oko 26 turista i hodočasnika, a u UAE živi oko 2000 hrvatskih državljana, dok turistički boravi između 500 i 1000. Veleposlanstva i hrvatski diplomati nastavljaju pratiti situaciju i pomažu građanima da se evakuiraju čim to bude moguće.

