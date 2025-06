Potres u Domovinskom pokretu, dan nakon poraza u Vukovaru napustila ih istaknuta članica

Nakon velikih političkih promjena koje su se dogodile u nedjelju u Vukovaru, gdje je HDZ-ov kandidat Nikola Mažar pobijedio dosadašnjeg gradonačelnika Ivana Penavu, još jedan značajan odlazak zabilježen je na političkoj sceni – Ivana Mujkić napustila je Domovinski pokret i povlači se iz politike.

Mujkić, koja je u Hrvatskom saboru kratko zamijenila bivšeg ministra Josipu Dabru, svoju odluku objavila je putem Facebooka, navodeći da se na ovaj korak odlučila još prije mjesec dana, a ne zbog izbornih rezultata.

Dodala je i da je sve do objave svoju odluku čuvala unutar najužeg kruga:

U svojoj objavi Mujkić navodi kako je odluka bila duboko osobna i duhovna:

Kaže i kako je nedostatak političkog žara bio ključan trenutak za zaključiti da je vrijeme za povlačenje:

“Kada čovjek izgubi taj žar to je jasan znak da to više nije njegov put. Na nikoga nisam ljuta, naprotiv, zahvalna sam stranci na prilici koju sam dobila, posebice na mogućnosti da se u Hrvatskom saboru čuje i moj glas.”

Iako se, s obzirom na povratak Ivana Penave u izvršnu vlast, očekivalo da će Mujkić ponovno aktivirati saborski mandat, sama je odbacila tu opciju:

“Smatram da bi bilo nekorektno i nepošteno prema stranci, kolegama i glasačima DP-a i razmišljati o toj opciji kada sam svjesna da tu časnu dužnost ne bih mogla obavljati istim žarom i punim srcem. To bi bila sebična i loša odluka.”

Na kraju, zahvalila se svim suradnicima i istaknula kako iz politike odlazi bez gorčine:

“Znam da se inače kaže da čovjek u politici ne može pronaći prijatelje, ali mislim da sam ipak i to uspjela. Mene čeka novi početak, ali nije me strah, naprotiv, veselim se novim izazovima i svemu što me čeka na tom putu.”