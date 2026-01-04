Potres u Crnoj Gori, osjetio se i na jugu Dalmacije

Potres magnitude 2,7 po Richteru zabilježen je u noći na subotu, 4. siječnja, u 1.18 sati, prema podacima EMSC-a. Epicentar potresa nalazio se u Crnoj Gori, na dubini od 9 kilometara.

Epicentar je bio oko 65 kilometara zapadno-sjeverozapadno od Podgorice te 28 kilometara zapadno-jugozapadno od Nikšića.

Iako se radi o slabijem potresu, podrhtavanje tla osjetilo se na širem području, uključujući dijelove istočne Hercegovine te jug Dalmacije.

Građani su putem EMSC-ove platforme prijavili kako se potres osjetio u Trebinju, Bileći, Nikšiću, ali i na području Konavala. Većina navodi da je potres bio kratkotrajan.

Čitatelji javljaju kako je "zatreslo dovoljno jako da se osjeti nelagoda", uz napomenu da bi se u slučaju duljeg trajanja ljudi sklanjali „ispod stola ili na prag“.

Brojni građani naveli su da ih je potres probudio iz sna. "Srećom kratko", stoji u jednoj prijavi, dok drugi svjedok s četvrtog kata zgrade navodi da se "kratko, ali jasno osjetilo ljuljanje". U obalnim mjestima neki su prijavili samo zvuk, dok su drugi osjetili blago podrhtavanje.