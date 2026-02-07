Potraga za sezoncima: Evo koji su najtraženiji i kolike su plaće

Poslodavci u turizmu istovremeno traže sezonce i u okolnim zemljama, ponajprije u Bosni i Hercegovini te Srbiji kako bi se ekipirali na vrijeme, obično već prije Uskrsa (koji je ove godine 5. travnja) kada obično počinje predsezona i stižu prvi turisti.

Lani je, primjerice, potražnja bila za sedamdesetak tisuća sezonskih radnika u sektoru turizma, ugostiteljstva i trgovine.

Konobari i kuhari uobičajeno najtraženiji

Živo je ovih dana na internetskim burzama rada. Najveći online sajam sezonskih poslova u turizmu Sezonac.hr, u organizaciji portala Moj posao, bio je otvoren od 26. siječnja do 5. veljače. Sezonske poslove ondje su nudile ponajveće turističke kompanije, hotelijeri i trgovački lanci poput Valamara, Liburnia Riviera Hotela, Maistre, Bluesun Hotels & Resorts, Jadranke, Cresanke, Atlantica, Lidla, Tommyja, Studenca, KTC-a i drugih, piše N1.

Na Burzi rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) trenutno je daleko najviše oglasa za radna mjesta u ugostiteljstvu i turizmu - oko 1900 (brojka se svakodnevno mijenja) što je dvostruko više od sljedeće najbrojnije skupine traženih zanimanja Zdravstva, socijalne skrbi i njege.

A među deset trenutno najtraženijih zanimanja na HZZ-ovoj Burzi rada su i konobar/ica, kuhar/ica, čistač/ica i pomoćni kuhar/ica.

Ondje je najviše oglasa za konobare i konobarice - u vrijeme pisanja ovog teksta bilo je 485 oglasa, s tim da je riječ o broju oglasa, ne i radnih mjesta budući da se u pojedinim oglasima traži više radnika. Recimo, jedna hotelska grupa iz Pule objavila je oglas da traži čak 50 konobara, a ponuda je otvorena do 30. lipnja.

Na Burzi rada HZZ-a u vrijeme pisanja ovog teksta bilo je i 355 oglasa za kuhare i kuharice, 287 oglasa za pomoćne radnike u kuhinji, 63 oglasa za dostavljače, 51 oglas za barmene, 13 oglasa za hotelske recepcionere, deset oglasa u kojima se traže priprematelji brze hrane, pet oglasa za glavne kuhare...

Velika većina ponuđenih sezonskih poslova odnosi se na razdoblje od travnja do listopada, iako neki poslodavci u oglasima nude i mogućnost dogovora oko produljenja tog roka.

Valja reći da se u nemalom broju oglasa sezonski poslovi konobara ili kuhara nude u Zagrebu i drugim kontinentalnim gradovima, što govori da se tamošnji ugostitelji suočavaju s manjkom radne snage tijekom ljetnih mjeseci.

Konobaru 1300 eura neto, a recepcioneru bruto

Vrlo malo je oglasa, jedva za nabrojati na prste, u kojima poslodavci nude konkretan iznos plaće. Recimo 1.255 eura bruto plaća za recepcionera/recepcionerku u Vrboskoj, 1.315 eura bruto za isti posao u Stargradu, 1.105 eura bruto plaće za pomoćnog konobara ili konobaricu u Novalji, 1.300 eura neto za vanjskog konobara u Splitu te 1.400 eura neto za kuhara u pripremnici, također u Splitu.

Prema portalu Moja plaća, raspon plaća u turizmu i ugostiteljstvu varira, ovisno o kojem poslu ili poziciji je riječ, od 921 euro do 1.974 eura. Osamdeset posto zaposlenih u tom sektoru ima plaće u tom rasponu, dok 10 posto zaposlenih ima manje, a 10 posto više od toga.

Valja podsjetiti da je propisana minimalna bruto plaća u ovoj godini 1.050 eura, što znači da je minimalna neto plaća nešto iznad 800 eura.

Plaće u turizmu i ugostiteljstvu

Na portalu Moja plaća izlistan je raspon aktualnih plaća za pojedina radna mjesta u turizmu i ugostiteljstvu. Ovo su iznosi:

animator 839 - 1.562 EUR

barmen 1.031 - 1.913 EUR

konobar 919 - 1.742 EUR

kuhar 1.028 - 2.014 EUR

menadžer ugostiteljstva 1.332 - 3.028 EUR

pizza majstor 1.135 - 2.187 EUR

pomoćni kuhar 861 - 1.570 EUR

pomoćni radnik u kuhinji 873 - 1.501 EUR

portir 827 - 1.429 EUR

radnik brze hrane 938 - 1.881 EUR

radnik u restoranu 914 - 1.918 EUR

recepcioner 1.037 - 1.490 EUR

sommelier 1.168 - 2.129 EUR

spa terapeut 820 - 1.669 EUR

spremačica 810 - 1.281 EUR

voditelj smještaja 1.144 - 2.477 EUR

šef kuhinje 1.324 - 3.047 EUR

Raspon neto plaća prilično su veliki, čak tisuću i više eura za, primjerice, radnika u restoranu. Najveći je raspon plaća za radna mjesta šefa kuhinje - 1.723 eura i menadžera ugostiteljstva - 1.696 eura. S druge strane, najmanji je raspon neto plaća spremačica (471 euro), portira (602 eura) i pomoćnih radnika u kuhinji (628 eura).