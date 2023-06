'POTJERALI' JEDINOG LIJEČNIKA NA OTOKU Dao otkaz zbog komentara o njegovoj spolnoj orijentaciji: "Ljudima bi bilo neugodno dolaziti kod mene na pregled"

- Odluku da odem s otoka i napustim radno mjesto liječnika donio sam zbog pacijenata, koje nisam želio dovoditi u neugodnu situaciju, kazao nam je dr. Petar Tivanovac, mladi liječnik iz Belišća, čija je priča dospjela u fokus javnosti nakon što je objavljeno da je sam odlučio, nakon nepunih mjesec dana rada, raskinuti ugovor o radu s Domom zdravlja Zadarske županije, odnosno naputiti radno mjesto liječnika obiteljske medicine na otocima Ist i Molat.

Tivanovac nam potvrdio kako je njegova odluka uvjetovana uvredljivim komentarima ispisanim na Facebook stranici jednog portala ispod reportaže o njemu, odnosno njegovom radu na ovim otocima u zadarskom arhipelagu. Riječ je, dakle, o komentarima čitatelja, a kojih i nije bilo količinski puno, ali za mladog liječnika i to je bilo previše.

- Reportaža je odrađena vrhunski, profesionalno. Bila je stvarno krasna, ali neki ljudi koji komentiraju sve i svašta pokvarili su mi nešto što je trebalo biti pozitivno i optimistično. Riječ je o dva komentara kojima se insinuirala moja spolna orijentacija, pri čemu se uz jedan uvredljiv komentar, u drugome analiziralo moje ponašanje i držanje. Prvi dan to je vidjelo 30.000 ljudi, a do danas je taj broj narastao na 70.000. Svi su ti loši komentari bili na istu foru, ali ništa od Išćana i Molaćana, nego gledatelja koji prate tu Facebook stranicu – kazao je Tivanovac za Jutarnji, koji naglašava kako se s otočanima super slagao.

- S otočanima sam se jako dobro slagao, super su me prihvatili, pomogli su mi, osposobili stan za normalan život, dobio sam poklon dobrodošlice i svi su iz Mjesnog odbora i Udruge mladih bili vrlo susretljivi – veli mladi liječnik i nastavlja.

- Međutim, sa svim tim komentarima, to je loše eksponiranje, možda bi ljudima bilo neugodno dolaziti kod mene na pregled, iako je to sve neosnovano. Otišao sam zbog pacijenata, nisam želio njih dovoditi u neugodnu situaciju. Važno je međusobno povjerenje između liječnika i pacijenata, bojao sam se da bi to bilo jako narušeno. Može se reći da sam preventivno djelovao – kazao je Tivanovac, dodavši da mu je žao što su otočani opet ostali bez liječnika i primarne zdravstvene zaštite.

- To je s jedne strane, ali s druge, morao sam brinuti i o svom mentalnom zdravlju, tako da mislim da je dobro što sam otišao – zaključio je mladi liječnik, koji ipak vjeruje u svoju budućnost u zdravstvu.

- Ima posla u javnom zdravstvu, kao ispomoć epidemiolozima, za poslove transfuzije, tu je i dodatna mogućnost specijalizacije... A što se tiče obiteljske medicine, mislim da to u mom slučaju više ne dolazi u obzir – rekao je Tivanovac.