Postupak protiv sutkinje Šupe i poduzetnika Blaža Petrovića ide kraju: 'Žrtva sam osvetničkog čina tobožnjeg svjedoka!'

Bliži se kraju suđenje nekadašnjoj šibenskoj sutkinji Maji Šupe, koju USKOK-ova optužnica tereti za primanje mita: danas su pred Županijskim sudom u Splitu optuženi iznosili obrane, sutkinja Šupe očekivano vrlo koncizno i precizno, dok je drugookrivljeni Blažo Petrović, kojeg se tereti za davanje mita u zamjenu za oslobađajuću presudu, ponešto odužio sa svojom obranom što je iznerviralo člana sudskog vijeća. No, o detaljima malo kasnije…

Za početak, podsjetimo se na optužnicu podignutu u ožujku 2023. godine, iako je navodno nedjelo počinjeno gotovo deset godina ranije. Optužnicom se Maja Šupe tereti da je ‘u razdoblju od veljače 2013. do rujna 2014. godine, u Šibeniku i Zagrebu, kao sutkinja Općinskog suda u Šibeniku posredstvom odvjetnika Branimira Zmijanovića primila mito od Blaža Petrovića kako bi u odnosu na njega donijela oslobađajuću presudu’.

Naime, Šupe je bila predsjednica raspravnog vijeća u kaznenom postupku koji se vodio pred Općinskim sudom u Šibeniku, u kojem je upravo Petrović bio optuženik uz još jednog optuženika kojeg je zastupao odvjetnik Zmijanović. U tom postupku je Petrović posredstvom Zmijanovića dogovorio sa Šupe da će joj predati nagradu od 15.000 eura ako donese oslobađajuću presudu bez obzira na stvarno stanje predmeta. Pritom je dogovoreno da će joj iznos od 6.000 eura isplatiti prije donošenja prvostupanjske oslobađajuće presude, dok će joj iznos od 9.000 eura isplatiti nakon što takva presuda postane pravomoćna.

Predugovor o kupoprodaja nekretnine

Radi realizacije svega Zmijanović je, sukladno dogovoru s Petrovićem, sačinio predugovor o kupoprodaji nekretnine na području Šibenika prema kojem Janja Šupe, majka sutkinje, prodaje nekretnine jednoj osobi za 59.100 eura, uz plaćanje kapare u iznosu od 6.000 eura koju u slučaju odustanka kupca zadržava prodavatelj, stoji u optužnici.

Na traženje Maje Šupe njena majka je potpisala taj predugovor, a na traženje Blaža Petrovića potpisala ga je i osoba navedena kao kupac. Potom je Petrović na račun Janje Šupe uplatio iznos od 45.000 kuna uz naznaku da se radi o plaćanju po navedenom predugovoru i da je uplatitelj osoba navedena kao kupac, a koja uplata je za jedini cilj imala isplatu dogovorenog iznosa nagrade od 6.000 eura Maji Šupe za donošenje oslobađajuće presude u kaznenom predmetu u kojem je Blažo Petrović optužen.

Zatim je Šupe, sukladno dogovoru, u navedenom predmetu 25. studenoga 2013. donijela presudu kojom se optuženici oslobađaju od optužbe. Prvostupanjska presuda postala je pravomoćnom 18. rujna 2014., nakon čega je Petrović na neutvrđen način isplatio Šupe preostali dogovoreni iznos od 9.000 eura, navodi se u optužnici.

- Kazat ću istinito kako se sve i dogodilo, nikakvo kazneno djelo ni primanje mita. Za početak, zašto bi me uopće s prijedlogom o mitu kontaktirao odvjetnik Zmijanović koji je u tom postupku kojeg sam vodila protiv Blaža Petrovića zastupao drugog okrivljenog? Zašto me nije kontaktirao Petrovićev odvjetnik? A što se tiče prodaje tog zemljišta, govorila sam svim poznatima da majka prodaje 5,800 kvadrata poljoprivrednog zemljišta s par maslina na rubu grada Šibenika, oglašavali smo u svim oglasnicima prodaju te je šest tisuća eura kapare potrošeno na renoviranje stana u kojem je živjela moja majka, dok je ostatak trebao biti podijeljen između mene, sestre i majke. - kazala je nekadašnja sutkinja u svojoj obrani.

Petrovićeva obrana

Kasnije je na pitanje odvjetnika pojasnila da ostatak novaca za kupnju tog zemljišta nikad nije stigao, a da se ona nije posebno raspitivala što je bilo s tim, već je pretpostavila da je njoj nepoznati kupac odustao od cijelog posla i tako izgubio kaparu.

Što se tiče samog meritum stvari, optužena Šupe pojašnjava:

- S okrivljenikom Blažom Petrovićem u tom mom postupku nikakav kontakt nisam imala osim kroz raspravu. U tom postupku sam donijela oslobađajuću presudu, a takvu presudu je potvrdio viši sud te je postala pravomoćna. Nikad nisam kontaktirala suce višeg suda zbog te presude, a još manje vršila pritisak, potpuno je neistinita konstrukcija optužnice, pogotovo jer sam nakon donošenja prvostupanjske presude zbog loma zdjelice bila na bolovanju od veljače do kolovoza 2014. godine… Onda bi uostalom i drugostupanjski suci trebali biti dio tog koruptivnog dogovora, zašto nisu oni optuženi? - zapitala se više teoretski bivša sutkinja, danas prvookrivljena Maja Šupe.

Nešto dulja, a i detaljnija obrana je bila poduzetnika Blaža Petrovića. Također je negirao da bi davao mito u ovom slučaju, uz napomenu kako osobno i preko svojih firmi sudjeluje u stotinama drugih postupaka pa ‘nikad nije pomislio na davanje mita, a bilo je puno izazovnijih, milijunski vrijednog slučajeva’. Također se Petrović osvrnuo na činjenicu da je cijela optužnica nastala nakon objave teksta na naslovnici ‘Nacionala’ 2022. godine gdje je ključni svjedok iz ovog postupka, umirovljeni policajac Tomas Rajner, njega optužio da ‘ima 90 posto hrvatskih sudaca na platnom spisku’ te da je u ovom konkretnom slučaju dao mito sutkinji Šupe. A to je sve njegov bivši kum i dugogodišnji poslovni suradnik Rajner naveo iz osvete, jer mu nije platio milijun eura za posao u Italiji, milijun eura ‘a glumio je vješalicu’, ogorčeno je konstatirao danas optuženi Blažo Petrović.

Dosta detaljno, da ne kažemo na dugo i na široko je Petrović objašnjavao vezu s Rajnerom, a potom i razloge zbog kojih sud ne bi trebao vjerovati tom svjedoku. Kako se ta priča o Rajnerovoj slabovidnosti, kao i navodnoj (prema Petroviću) pohlepi prema novcu samo širila sve brojnijim primjerima, u jednom trenutku je sudac profesionalac, član vijeća, prekinuo Petrovića konstatacijom ‘da to nije obrana, da je to difamiranje svjedoka koje traje već 40 minuta!’.

No, kako je imao još nekoliko rečenica, na koncu je Petrović dovršio svoju tiradu zaključkom kako nije kriv, kako je žrtva osvetničkog čina tobožnjeg svjedoka Rajnera, zato jer nije platio tih milijun eura…

Završne riječi bi trebale biti koncem travnja, a onda i proglašenje presude u ovom slučaju.