Postoji manje od jedan posto šanse da Hrvatska ne ode na SP. Iza toga se krije lud scenarij

Evo kako bi se to moglo dogoditi
Hrvatska je odigrala 0:0 s Češkom u Pragu u svojoj šestoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Izabranici Zlatka Dalića ostali su vodeći u skupini L s 13 bodova, koliko ima i Češka, ali uz značajno lošiju gol-razliku i utakmicu više. Prema simulacijama, Hrvatska ima čak 99.7 posto šansi za prvo mjesto skupine i izravan plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se nagodinu održati u Kanadi, SAD-u i Meksiku.

To znači da će se Hrvatska gotovo sigurno plasirati na Svjetsko prvenstvo ako pobijedi u dvije od naredne tri utakmice. Drugo mjesto u skupini vodi u doigravanje. Ako se dogodi da dvije momčadi imaju jednak broj bodova u skupini, prednost ima ona s boljom gol-razlikom, piše Index.

Sekundarni kriterij, ako je gol-razlika jednaka, je broj zabijenih golova. Međusobni omjer gleda se tek ako su jednaki broj bodova, gol-razlika i broj zabijenih golova. Hrvatska zasad ima odličnu gol-razliku. Primila je samo jedan gol i zabila 17, dok Češka ima 11:6.

Malo vjerojatni scenariji gurnuli bi Hrvatsku na drugo mjesto

Hrvatska već u nedjelju u 20:45 u Varaždinu ima priliku napraviti još jedan korak prema SP-u pobjedom nad Gibraltarom i onda bi joj u studenom bila potrebna jedna pobjeda u dvobojima protiv Farskih otoka i Crne Gore za odlazak na Svjetsko prvenstvo bez obzira na rezultate Češke.

Ako Hrvatska ne ostvari bar dvije pobjede u naredne tri utakmice, mogla bi pasti na drugo mjesto. Ako Hrvatska, na primjer, upiše pobjedu, remi i poraz, Češkoj trebaju sve pobjede do kraja da preuzme prvo mjesto.

U slučaju da Hrvatska izgubi dvije od tri utakmice, Češka si može dozvoliti jedan remi, te bi uz još jednu pobjedu do kraja kvalifikacija bila prva u skupini i izravno išla na Svjetsko prvenstvo. Za sve navedeno šanse su minimalne, svega 0.3 posto.

Hrvatska će biti velik favorit protiv Gibraltara, Farskih otoka i Crne Gore, reprezentacija koje nemaju realnu nadu za nastup na Svjetskom prvenstvu. Češka bi u teoriji mogla Hrvatsku prestići i s jednakim brojem bodova, ali morala bi znatno povećati gol-razliku, koja je sad samo +5, u odnosu na hrvatskih +16.

Raspored Hrvatske do kraja kvalifikacija:

12. listopada Hrvatska - Gibraltar (u Varaždinu)

11. studenog Hrvatska - Farski otoci (u Rijeci)

17. studenog Crna Gora - Hrvatska

Raspored Češke do kraja kvalifikacija:

12. listopada Farski otoci - Češka

17. studenog Češka - Gibraltar

