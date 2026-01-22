Postignut je dogovor oko Greenlanda

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut okvirni dogovor s NATO u vezi s Grenlandom. Prema pisanju New York Timesa, u diplomatskim se krugovima razmatra mogućnost da Sjedinjene Američke Države ne preuzmu cijeli otok, nego da dobiju puni suverenitet nad određenim dijelovima Grenland kako bi ondje uspostavile vojne baze.

Takav model bio bi sličan statusu koji Ujedinjeno Kraljevstvo ima nad svojim vojnim bazama na Cipru, gdje posjeduje teritorij pod vlastitim suverenitetom isključivo u vojne svrhe.

Najava u Davosu

Trump je dogovor najavio na društvenoj mreži Truth Social nakon sastanka s glavnim tajnikom NATO-a Mark Rutte u Davos, gdje se održavao Svjetski ekonomski forum. Naveo je da su on i Rutte “formirali okvir budućeg sporazuma u vezi s Grenlandom i, zapravo, cijelom arktičkom regijom”, bez iznošenja konkretnih detalja. Dodao je da bi takvo rješenje, ako se ostvari, bilo “izvrsno za Sjedinjene Države i sve države NATO-a”.

Samo nekoliko sati ranije Trump je u govoru u Davosu poručio europskim čelnicima da se neće zadovoljiti ničim manjim od američkog vlasništva nad Grenlandom, tvrdeći da je riječ o pitanju nacionalne sigurnosti. Istodobno je pokušao ublažiti retoriku poručivši da SAD neće koristiti vojnu silu, ali da planira iskoristiti ekonomsku i diplomatsku moć kako bi Grenland “dobio”. Pozvao je na hitne pregovore, kritizirao europske države zbog ovisnosti o SAD-u te upozorio da bi Danska i druge zemlje mogle snositi posljedice.

Prijetnje carinama

Trump je dodatno zaoštrio situaciju prijetnjama uvođenjem visokih carina europskim saveznicima koji podržavaju status Grenlanda kao autonomnog teritorija Danske. Prije nekoliko dana najavio je carine od 10 posto, a tijekom vikenda zaprijetio je i povećanjem na 25 posto od 1. lipnja.

Međutim, nakon sastanka s Rutteom objavio je da carine koje su trebale stupiti na snagu 1. veljače ipak neće biti uvedene za Dansku, Norvešku, Švedsku, Francusku, Njemačku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Nizozemsku i Finsku.

“Na temelju tog dogovora neću nametati carine koje su trebale stupiti na snagu 1. veljače”, rekao je Trump, dodajući da se razgovori nastavljaju i o američkom proturaketnom štitu, koji bi djelomično bio smješten na Grenlandu. U Davosu je ustvrdio i da bi eventualni dogovor bio na snazi “zauvijek”.

NATO oprezan, Grenland odlučan

Iz NATO-a su poručili da dogovor još nije dovršen te da tek slijede razgovori s Danskom i Grenlandom. Glasnogovornica Saveza Allison Hart istaknula je da će se rasprave usredotočiti na arktičku sigurnost kroz zajedničke napore, osobito sedam arktičkih članica NATO-a, te naglasila da tijekom sastanka nije predložen nikakav kompromis oko suvereniteta Grenlanda.

Rutte je nakon razgovora bio suzdržan. “Sastanak je bio vrlo dobar, ali predstoji nam još mnogo posla”, izjavio je. Danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen ocijenio je da Trumpovi signali djeluju smirujuće, istaknuvši da je najavio pauzu u trgovinskom ratu i odustajanje od prijetnji napadom na Grenland.

S druge strane, na Grenlandu su poruke dočekane znatno oštrije. Grenlandska zastupnica u danskom parlamentu Aaja Chemnitz Larsen poručila je da NATO nema mandat pregovarati o bilo čemu vezanom uz Grenland bez sudjelovanja Grenlanđana. “Ništa o nama bez nas”, poručila je, ističući da Grenland nije na prodaju.

Trumpove izjave i prijetnje carinama izazvale su zabrinutost u Europi, ali i nervozu na američkom tržištu. Wall Street je zabilježio najgori dan od listopada, a Trump je pad tržišta u Davosu pripisao “Islandu”, očito misleći na Grenland.