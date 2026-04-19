POSLAO SNAŽNU PORUKU Vučević nakon odlaska iz Hajduka: "Osjećam potrebu da trebam nešto kazati. Najjači potez je otići!"

Nakon promjena u sportskom sektoru Hajduka i dolaska novog sportskog direktora Roberta Grafa, dosadašnji prvi čovjek struke Goran Vučević oglasio se putem društvenih mreža.

Vučević je nakon sporazumnog razlaza s klubom ostao na funkciji do imenovanja nasljednika, a sada je, očito pod dojmom proteklog razdoblja, podijelio osobnu i emotivnu poruku na Instagramu. U objavi se osvrnuo na izazove, razočaranja i umor koji dolazi s objašnjavanjem i dokazivanjem drugima, ali i na potrebu da se u jednom trenutku izabere vlastiti mir.

"Osjećam potrebu da trebam nešto kazati, ali nikome ništa dokazivati, ne zato što sam odustao!

Umoriš se - umoran od objašnjavanja, opravdavanja, smanjivanja sebe da bi se uklopio u tuđe živote. Umoran od čekanja poruka koje nikad ne dolaze, isprika koja nikad ne stignu, ljudi koji ne znaju cijeniti. Umoran od neiskrenih obećanja.

Neće me svi razumjeti, neće me svi tretirati onako kako zaslužujem, ali ne moraju. Jer dođe trenutak kada izabereš mir. Jer ponekad, najzreliji odgovor je tišina. Najjači potez je otići.

Pravi ljudi ne traže objašnjenja. Oni te vide, oni te osjećaju, poštuju te, bez da moraš moliti za to.

I zato danas ne odlazim slomljen - odlazim svoj. G.V.", poručio je.

