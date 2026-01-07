Poskupljuje parking na Starom Placu

Od 8. siječnja 2026. godine na izvanuličnom parkiralištu Zrinsko-Frankopanska / Stari plac dolazi do promjene cijena parkiranja, izvijestio je Split parking.

Cijene parkiranja na Starom placu izjednačit će se s onima koje već vrijede na parkiralištima na Rivi i Sv. Frani, lokacijama koje pripadaju strogom centru grada. Iz Split parkinga navode kako je riječ o parkiralištima jednake vrijednosti, pri čemu tijekom ljetnih mjeseci gotovo polovicu korisnika čine strani posjetitelji.

Prema novom cjeniku, u zimskom razdoblju (od 1. listopada do 30. travnja) prvi sat parkiranja iznosit će 2 eura, dok će svaki sljedeći sat stajati 3 eura. U ljetnoj tarifi (od 1. svibnja do 30. rujna) cijena parkiranja bit će 4 eura za prvi sat, a 5 eura za svaki idući sat.

Cijene parkiranja u Svačićevoj ulici, udaljenoj oko stotinu metara od Starog placa, ostaju nepromijenjene.

Iz Split parkinga ističu kako je ova promjena dio nove organizacije prometa u Splitu, koju Grad Split provodi u suradnji s gradskim tvrtkama, a cilj joj je smanjenje prometnih gužvi u centru grada te poticanje građana i posjetitelja na češće korištenje javnog prijevoza.