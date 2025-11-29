Posebna večer u Trogiru: Prva adventska svijeća zasjala u franjevačkom samostanu

U holu Franjevačkog samostana sv. Ante na Dridu u subotu, 29. studenoga, svečano je obilježen početak Adventa paljenjem prve adventske svijeće. Mnoštvo vjernika okupilo se u samostanskom prostoru, stvarajući ozračje zajedništva i molitve. Program je otvoren večernjom molitvom, nakon koje je Župni zbor otpjevao prvu pjesmu, uvodeći okupljene u svečani duh došašća. Vrhunac večeri bilo je paljenje prve adventske svijeće, koju je upalio trogirski gradonačelnik Ante Bilić, uz nazočnost direktora Turističke zajednice Trogira Marina Pivete. Drugu pjesmu Župni zbor otpjevao je na samom kraju programa, zaokružujući svečanost u duhovnom i glazbenom ozračju.

Predstojnik samostana, fra Ivan Jelić, zahvalio je svima na dolasku te istaknuo vrijednost zajedničkog okupljanja:

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

- Advent na Dridu, prilika je da se okupimo u molitvi, miru i radosti. Sve je završilo i s agapom - čašicom razgovora - što je još jednom potvrdilo ljepotu zajedništva, rekao je fra Jelić.

Adventski program nastavlja se idućih subota: druga svijeća bit će upaljena 6. prosinca u 17 sati, treća 13. prosinca, a četvrta 20. prosinca, također u 17 sati. Istoga dana, u 18 sati, u holu Franjevačkog samostana sv. Ante na Čiovu održat će se i Adventski koncert.

Organizatori pozivaju sve žitelje Trogira, okolice i sve goste da im se pridruže u nadolazećim adventskim susretima kako bi u molitvi, glazbi i zajedništvu dočekali Božić, javlja radio Trogir.