POSAO IZ SNOVA Milijarder traži dvoje da provedu godinu dana na Karibima, plaća - 'boli glava'. Ali postoji nekoliko uvjeta...

Tajanstveni milijarder nudi sretnom paru 185.000 dolara da provedu godinu dana živeći na njegovom privatnom otoku na Karibima, ali postoje određeni uvjeti.

Naime, prema oglasu koji je objavila agencija za zapošljavanje Fairfax and Kensington, očekuje se da će izabrani par raditi puno radno vrijeme, i to privatno promovirajući otok na društvenim mrežama.

Njihov glavni zadatak bio bi svakodnevno snimanje na Britanskim Djevičanskim otocima, bilježeći napredak i izgradnju nekretnina do prikaza ovog mjesta kao prave male luksuzne oaze, prenosi Klix.ba.

George Dunn iz agencije Fairfax and Kensington naglasio je da vlasnik želi naglasiti ljepotu svog otoka, ali da za to želi zaposliti influencere koji bi to radili.

Očekuje se da će par koji dobije posao upravljati objektima i događajima, a osim poznavanja rada društvenih mreža, moraju imati i iskustva u vođenju luksuzne industrije, što podrazumijeva rad na jahtama ili u vilama. Zaposleni par će u jednoj godini dobiti povratni let kući te 25 dana godišnjeg odmora, koji mogu iskoristiti na nekom od susjednih otoka.

Zanimljivo je da su identitet vlasnika i specifičnosti otoka još uvijek u tajnosti. Inače, vlasnik Virgin Airlinesa Richard Branson i jedan od osnivača Googlea Larry Page također imaju svoje privatne otoke na ovom području.

Kako bi se prijavili, influenceri moraju poslati TikTok video, koji će pregledati milijarderov osobni tim. Kako navode iz agencije, ubrzo će odabrati kandidate.

Cijeli oglas možete pogledati ovdje.