Poraz Ribole Kaštela u Sisku: „Zaslužena pobjeda domaćina, mi smo se jednostavno raspali“

U 2. Kolu Superlige OK Ribola Kaštela je na gostovanju pomalo neočekivano izgubio od raspoložene ekipe Siska s 3:1. Dobro je počelo, dobili su prvi set, a onda i u drugom i trećem kao da je falilo koncentracije u završnici, kad je propušteno previše prilika za poentiranje. Momčad Siska je to kaznila i potpuno se nametnula u četvrtom setu, tako da nije bilo prilike za preokret.

Trener Ivan Rančić je upozoravao da neće biti lako, pogotovo bez Ćibića, ali uz tanak roster ispalo je puno teže od očekivanog:„Totalno zaslužena pobjeda Siska, možda nekome izgleda ogromno iznenađenje, ali mi smo se jako bojali ove utakmice iako su odigrali loše u 1. kolu u Osijeku. Oni su sada igrali s puno više energije, vidljivo je bilo koliko im znači dolazak Danijela Galića, koji je bio bolestan pred utakmicu s Mursom, sad je pokazao svoju međunarodnu kvalitetu. Isto tako vratio im se Vaško, srednji bloker, tako da su oni bili kompletni.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iskreno, nama se možda osjetio izostanak Ćibića, iako je sedamnaestogodišnji Vidović dao sve od sebe i nije niti malo bio impresioniran. Međutim, loše je to što smo imali 1:0, i u drugom setu 22:19, nekoliko smo lopti čistih side out-a ispucali u aut i dozvolili protivniku da se vrati u igru. Također, nisam dugo vidio takvu lošu tranziciju u trećem setu kad smo imali stalno dva razlike i čak 6 ili 7 napada u tranziciji, nijedan nismo iskoristili i praktički situaciju koju smo trebali dobiti – izgubili i onda smo se potpuno raspali. Naši glavni igrači su bili nekako ispuhani, nismo imali uopće rotaciju, nismo mogli mijenjati. Nažalost, mislim da iznenađenje je, ali očekuje nas ovakva liga. Svaki protivnik će nam biti ovakav. Svjesno smo ušli u ovu situaciju. Osim Mladosti i Murse, koji zaista odskaču svako svakog može pobijediti, zato očekujem stvarno tešku sezonu”.

Druga momčad OK Ribola Kaštela danas je u Velikoj Gorici u 2. Kolu 1. Lige s 3:0 pobijedila ekipu Gorice.