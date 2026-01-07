Porast je broja ozljeda zbog padova na ledu

Hitni bolnički prijemi, a osobito Klinika za traumatologiju, bilježe drastičan porast pacijenata s ozljedama od padova na snijegu i ledu. O trenutačnom stanju za Dnevnik Nove TV izvijestio je specijalist ortopedije i traumatologije Ivan Benčić.

Zabrinjavajuća statistika

Liječnik je iznio konkretne brojke koje svjedoče o ozbiljnosti situacije u posljednja dva dana. "Situacije je teška. U zadnja dva dana otkad je počeo padati snijeg primili smo hitnih 112 pregleda, u bolnicu smo primili deset i jučer je bilo šest operativnih zahvata. Pad na snijegu dosad 32 ljudi, od toga je teško ozlijeđenih 11, a operirano deset", naveo je Benčić.

Najčešće stradaju stariji

Dodao je kako su među ozlijeđenima najčešće osobe starije životne dobi, a pojasnio je i o kojim se vrstama lomova najčešće radi. "Najčešće prijelomi kukova, ramena i ručnog zgloba", precizirao je Benčić.

Apel liječnika i dugotrajan oporavak

S obzirom na to da se očekuje nastavak zimskih uvjeta, liječnici pretpostavljaju da će biti još više padova i ozljeda. Stoga je Benčić uputio važnu preporuku starijim građanima - da izbjegavaju izlaske ako to nije apsolutno nužno. Upozorio je i na dugotrajnost liječenja takvih ozljeda. "Oporavak jednog prijeloma kuka traje od šest mjeseci do godinu dana", zaključio je liječnik.