Popularni začin povlači se zbog visokog udjela kancerogene tvari

Rizik po zdravlje je ozbiljan

Popularni začin povlači se s tržišta zbog utvrđene prisutnosti visokog udjela štetnog kancerogenog sastojka.

Kako navode u europskoj agenciji za sigurnost hrane, pirolizidinski alkaloidi pronađeni su u prahu mljevenoga kumina. Službena kontrola obavljena je na austrijskom tržištu. Kumin je pakiran u Italiji. Sporni proizvod distribuiran je na tržišta 21 EU zemlje, među ostalim i u Hrvatsku. Kako ovog časa nema podataka o prodajnim mjestima, svakako valja biti oprezan s kuminom kojem je zemlja porijekla Italija, piše Danica.

Rizik po zdravlje je ozbiljan, ističu u europskom sustavu za sigurnost hrane. U kuminu je analizom, naime, otkriven udjel od čak 7450 mikrograma pirolizidinskih alkaloida, prirodnih toksina, po kilogramu proizvoda. To je 20-ak puta više od dopuštene vrijednosti.

Najčešće se nalaze u čajevima

Pirolizidinski alkaloidi, inače, najčešće se nalaze u čajevima. Štetni sastojci pri visokim dozama mogu dovesti do zatajenja jetre, što može rezultirati i smrtnim ishodom. Uobičajeni kronični učinak uključuje štetno djelovanje na jetru i pluća, navode u Hrvatskoj agenciji za hranu.

Ipak, u Agenciji navode kako je mogućnost akutnog trovanja zanemariva. Napominju kako je kod prosječnih konzumenata čajeva u Hrvatskoj rizik od štetnog utjecaja na zdravlje zanemariv. No, česti konzumenti proizvoda s visokim udjelom pirolizidinskih alkaloida mogu biti izloženi većem riziku od štetnih posljedica po zdravlje, pogotovo ako konzumiraju takve proizvode tijekom dužeg vremenskog razdoblja, zaključuje Agencija za hranu RH.

