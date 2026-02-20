Popularni svećenik s TikToka gostovao u splitskoj župi. Okupilo se više od tisuću mladih

U Župi Presvetog Srca Isusova na Visokoj održan je 19. veljače korizmeni hod mladih pod geslom „Duh postojan obnovi u meni“, koji je okupio više od 1500 mladih iz Splita i okolice. Ovaj snažan molitveno-evangelizacijski susret dio je redovitog programa „Četvrtak za dušu“, koji pripremaju i vode mladi iz Bratstva sv. Mihovila arkanđela, a već godinama postaje važno mjesto susreta, molitve i duhovnog rasta mladih.

Susret je predvodio don Tomislav Lukač, dok su glazbeni dio programa animirali VIS Veritas Aeterna, Albina te Zbor mladih Ivan Pavao II. Program je obuhvatio slavlje svete mise, nagovor i euharistijsko klanjanje, stvarajući ozračje sabranosti, molitve i dubokog zajedništva. Tema večeri bila je zahtjevna i osobno izazovna: „Kako vidim sebe i kako me Gospodin vidi?“ U svome nagovoru don Tomislav progovorio je o jednoj od najdubljih borbi mladog čovjeka – o identitetu i vlastitoj vrijednosti. Istaknuo je kako suvremeni svijet, ali i duhovna borba, često nameću uvjerenje da čovjek vrijedi onoliko koliko postiže i koliko je uspješan. Međutim, kršćanska istina govori suprotno: naša najveća vrijednost ne nalazi se u rezultatima, nego u činjenici da smo sinovi i kćeri Božje. Posebno snažno odjeknula je poruka o slici Boga Oca. Mnogi mladi nose rane iz obiteljskih odnosa pa im je teško povjerovati u bezuvjetnu Božju ljubav. Ako roditeljska ljubav nije bila doživljena kao milosrdna i sigurna, lako se projicira slika strogog i udaljenog Boga.

Don Tomislav naglasio je kako Bog ne gleda čovjeka kroz njegove promašaje, nego kroz ono što može postati. On ljubi i onda kada čovjek padne te strpljivo čeka poput milosrdnog Oca koji prima izgubljenog sina. Kao snažan primjer predstavljen je život blaženog Pier Giorgia Frassatija, mladog čovjeka koji je svetost živio usred svakodnevice. Sudionicima je upućen izazov da prestanu opravdavati vlastite strahove ili propuštene prilike nesavršenostima obiteljskog okruženja, jer Bog u svakome vidi mogućnost novog početka i poziv na svetost.

Susret je zaključen stihovima Ivana Mažuranića:

„Nije visok tko na visu stoji,

nit je visok tko se visok rodi,

već je visok tko u nizu stoji

i visinom nadmaša visine.“

Na samome kraju okupljene je pozdravio povjerenik za Pastoral mladih i domaćin don Ivan Terze, koji je zahvalio mladima na odazivu te najavio nastavak korizmenog programa. Posebno je istaknuo otvaranje prijava za Susret hrvatske katoličke mladeži u Požegi, kao i sljedeći susret koji će se održati idućeg četvrtka na temu usamljenosti kao prilike za susret s Gospodinom. Ova večer ostavila je snažnu poruku: visina čovjeka ne mjeri se okolnostima u kojima živi, nego temeljom na kojem stoji, a to je istina da smo ljubljena djeca Božja