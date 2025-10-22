Popularni preparati za kosu povezani s raznim vrstama raka

Kemijski preparati koji se koriste za ravnanje kose mogli bi znatno povećati rizik od razvoja više vrsta raka, pokazalo je novo istraživanje.

Stručnjaci su već dugo zabrinuti zbog prisutnosti kancerogene tvari formaldehida u kemijskim tretmanima za ravnanje kose, poput keratinskih tretmana i brazilskih feniranja.

Znanstvenici s američkog sveučilišta Emory analizirali su podatke više od 46 tisuća žena koje su praćene 12 godina u sklopu opsežnog zdravstvenog istraživanja nazvanog Sister Study.

Usporedili su žene koje su koristile kemijske preparate za ravnanje ili opuštanje kose s onima koje ih nisu koristile. Korištenje ovih proizvoda bilo je povezano sa znatno većim rizikom od raka.

U usporedbi sa ženama koje ih nisu koristile, korisnice proizvoda za ravnanje ili opuštanje kose imale su 166 posto veći rizik od raka gušterače – jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka jer ne postoji specifičan test za rano otkrivanje. Također su imale 71 posto veći rizik od raka štitnjače i 62 posto veći rizik od ne-Hodgkinovog limfoma.

Rizik je bio još veći kod učestalih korisnica, onih koje su proizvode koristile više od četiri puta godišnje, javlja Daily Mail.

Formaldehid, koji se koristi kao konzervans u kozmetičkim proizvodima za kosu, kada se zagrije oslobađa plin koji se udiše. Ako se ti plinovi udišu često, mogu uzrokovati razne simptome – od manjih nuspojava poput iritacije očiju i dišnih puteva, do ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući povećani rizik od raka glave i vrata.

Ova studija se pridružuje sve većem broju istraživanja koja upozoravaju na dugoročne zdravstvene rizike kemijskih tretmana kose, osobito među skupinama koje ih češće koriste.

Europska unija i najmanje 10 američkih saveznih država već su zabranile ili predložile zabranu formaldehida i tvari koje ga otpuštaju u proizvodima za osobnu njegu, prenosi Dnevnik.hr.