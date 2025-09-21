Popularni influencer otkrio koliko je platio renovaciju stana, šokirao brojkom

Influencer Marko Vuletić (25), kojeg publika najbolje poznaje po duhovitim videima na društvenim mrežama, nedavno je uselio u svoj novi stan u Zagrebu.

Proces renovacije detaljno je dijelio s pratiteljima, a sada je odlučio otkriti i konačne troškove, od kupnje do uređenja, piše Dnevnik.hr.

Stan je platio 195.000 eura + PDV.

"PDV još čekam", rekao je, objašnjavajući da "postoji caka da se mladima i prvim vlasnicima stana taj iznos vrati."

Troškovi radova kretali su se u desecima tisuća eura. Rušenje zidova i odvoz šute koštali su ga 5250 eura, dok je nova električna instalacija iznosila 4000 eura.

"Provući i postaviti novu struju u stanu je ispalo 4000 eura", objasnio je.

Nove vodovodne instalacije i kupaonica došli su ga 6700 eura, dok je za namještaj po mjeri izdvojio malo ispod 17.000 eura – u tu cijenu uključena je kuhinja, ormari, otok, radni stol i komoda u dnevnom boravku. Vrata je platio 3500 eura, a PVC prozore 8500 eura.

Za utičnice je izdvojio 300 eura, a ono što je nazvao "sve da stan izgleda lijepo" (estrih, bojanje i zidovi) došlo ga je čak 17.000 eura.

"Dakle, od nule do ovako kako je", dodao je.

Ukupno, kupnja i renovacija koštali su ga 257.250 eura bez namještaja i pločica, a kada se sve zbroji, cifra se penje na 283.000 eura. Prema njegovim riječima, kvadrat je u startu bio 2800 eura, a sada vrijedi oko 4000 eura, prenosi Dnevnik.hr.

"Može biti puno jeftinije, može biti puno skuplje, sve zavisi od toga kakve materijale želite, kakve radnike želite i naravno, koliko posla zapravo ima", zaključio je Marko, dodavši i da je na pojedinim stvarima mogao uštedjeti.

Video u kojem je sve detaljno predočio prikupio je više od 200 tisuća pregleda u samo jednom danu. Reakcije pratitelja bile su podijeljene – neki su se čudili troškovima, dok su drugi bili zahvalni na transparentnosti.