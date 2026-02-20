Popularni britanski list se raspisao o vrućoj splitskoj temi: "Alkohol u trgovinama mogao bi se prestati prodavati od 20 do 6 sati"

Split, jedno od najpopularnijih hrvatskih turističkih odredišta, razmatra ograničavanje prodaje alkohola u kasnim satima kako bi se smanjilo neprimjereno ponašanje dijela turista, piše britanski Independent.

Iako grad privlači posjetitelje povijesnom baštinom i obalom, mnogi dolaze i zbog barova u centru te klubova uz plaže, koji su posljednjih godina izgradili izrazito živu noćnu scenu.

Gradonačelnik Šuta: "Cilj je uvođenje reda"

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta rekao je u četvrtak za hrvatske medije da je Grad uputio prijedlog izmjena vezanih uz reguliranje radnog vremena prodaje alkohola.

"Idemo prema ograničavanju noćnog rada u skladu s novim zakonom, s ciljem uvođenja reda", rekao je Šuta, prema navodima Net.hr-a. Dodao je i da će Grad sudjelovati u raspravi i javnom savjetovanju kako bi se, "konsenzusom", donijela odluka važna za stanovnike.

Gdje bi se ograničenje primjenjivalo

Kako navodi britanski Independent, mjera bi se prvenstveno odnosila na pojedine dijelove Splita s velikom koncentracijom barova, klubova i trgovina koje rade do ranih jutarnjih sati te privlače noćnu publiku.

"Upravo se ovdje događaju situacije koje narušavaju sigurnost i kvalitetu života stanara", rekao je Šuta, istaknuvši da ne isključuje mogućnost proširenja ograničenja i na druge dijelove grada.

O prijedlogu će glasati gradski vijećnici, a njime se traži zabrana prodaje alkohola u trgovinama (uključujući specijalizirane prodavaonice pića) od 20 sati navečer do 6 sati ujutro.

Važno je naglasiti da se zabrana ne bi odnosila na licencirane ugostiteljske objekte poput klubova, barova i restorana. U izjavi za Independent, glasnogovornik Grada Splita poručio je da je Split "otvoren i gostoljubiv mediteranski grad za sve posjetitelje", ali da je istodobno odgovornost Grada zaštititi kvalitetu života u povijesnoj jezgri i osigurati održiv turizam.

"Važno je naglasiti da je riječ o ciljanoj regulaciji, a ne zabrani, i da se ne odnosi na klubove, barove ili restorane. Cilj je smanjiti javne poremećaje i podržati bolju ravnotežu između turizma i svakodnevnog života stanovnika", dodali su.

Kazne za neprimjereno ponašanje već postoje

Hrvatske vlasti već su ranije pokušale suzbiti neuredno ponašanje turista. U pojedinim gradskim središtima, uključujući Split i Dubrovnik, mogu se izreći kazne "na licu mjesta" za ponašanja poput konzumacije alkohola ili droga u javnosti, kao i za uriniranje ili povraćanje na javnim površinama.

Kazne se mogu izreći i za spavanje na javnim mjestima, hodanje bez majice ili u kupaćem kostimu, nošenje odjeće koja promovira konzumaciju droga te penjanje po spomenicima. Najviše kazne – do 4.000 eura – predviđene su za ozbiljnije narušavanje javnog reda i mira, poput tučnjave, verbalnog vrijeđanja, pijanstva koje dovodi do incidenata ili vrijeđanja policijskih službenika.

Slične mjere postoje i drugdje u Europi

Kako piše britanski Independent, ograničenja prodaje alkohola nisu rijetkost u Europi. Europska komisija navodi da većina država članica EU ograničava mjesta prodaje alkoholnih pića, i za konzumaciju u objektima i za kupnju "za van".

Primjerice, u Norveškoj se alkohol u trgovinama ne može kupiti nakon 20 sati radnim danom, nakon 18 sati subotom, a nedjeljom se u trgovinama uopće ne prodaje. Istodobno, neke zemlje razmatraju ublažavanje vlastitih ograničenja kako bi potaknule turizam i privukle radnu snagu kroz migracije.