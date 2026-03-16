Ponovno uhićen! Mrtav pijan vozio neispravno auto, završio je na Bilicama

U petak, 13. ožujka 2026.godine oko 21,45 sati u Sinju policijski službenici zaustavili su vozilo kojim je upravljao 35-godišnji ponavljač prometnih prekršaja.

Obavljenom kontrolom utvrđeno je da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 1,74 g/kg. Također, utvrđeno je da je vozilo tehnički neispravno.

Vozač je uhićen i zadržan u policijskoj postaji do otrježnjenja.

S obzirom na to da je 35-godišnjak ponavljač prometnih prekršaja koji je u posljednje dvije godine tri puta prekršajno prijavljivan zbog vožnje pod utjecajem alkohola i jednom pravomoćno kažnjen, sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom od godine dana.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana nakon čega je predan u zatvor, a odluka o kazni za počinjene prekršaje bit će uskoro donesena.