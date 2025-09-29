"Ponedjeljni blues": Evo zašto se osjećamo loše na početku tjedna i kako to ublažiti

Iako „ponedjeljni blues” nije klinička bolest, osjećaj nelagode kod nekih ljudi je stvaran. Također može biti znak značajnog nezadovoljstva u životu pojedinca.
Za razliku od depresije, „ponedjeljni blues” se javlja u specifično vrijeme – ponedjeljkom. Depresija, s druge strane, podrazumijeva dugotrajno loše raspoloženje i gubitak interesa za aktivnosti, bez obzira na dan ili vrijeme.
Ovaj osjećaj nelagode u ponedjeljak slabi kako tjedan odmiče, a raspoloženje se popravlja bliže vikendu. Uzrok je obično povezan s poslom ili radnom rutinom.
Zašto ljudi doživljavaju ponedjeljni blues?
Mogući razlozi:
- nezadovoljstvo poslom,
- stresne situacije na radnom mjestu,
- osjećaj gubitka kontrole nad vlastitim vremenom nakon vikenda.
Stručnjaci napominju da problem nije samo u stresu na poslu, nego i u tome kako ljudi ponedjeljkom reagiraju na stresore — češće negativnije nego krajem tjedna, prenosi N1.
Simptomi
Iako „ponedjeljni blues” nije definiran kao poremećaj, simptomi se temelje na iskustvima:
- loše raspoloženje ponedjeljkom ujutro,
- napetost,
- glavobolja,
- poteškoće s disanjem,
- ubrzan rad srca,
- povišen krvni tlak.
Strategije za ublažavanje ponedjeljnog bluesa
- Tehnike opuštanja mišića – progresivno napinjanje i opuštanje mišića.
- Vježbe disanja – fokus na duboko, dijafragmalno disanje.
- Održavanje socijalne mreže – emocionalna podrška i osjećaj pripadnosti.
- Redovito vježbanje – aerobne ili vježbe snage poboljšavaju raspoloženje.
- Dobar san – kvaliteta i dovoljna količina sna pomažu u regulaciji raspoloženja.
Konzultacija s liječnikom – ako se iza ponedjeljnog bluesa krije dublje nezadovoljstvo, moguće je da se radi o anksioznosti ili depresiji koje zahtijevaju stručnu pomoć.
Jedno istraživanje iz 2018. godine predlaže da se strategije za prevenciju samoubojstava usmjere i na smanjenje opterećenja ponedjeljkom, jer je tada zabilježena veća učestalost samoubojstava među mladima.