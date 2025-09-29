Close Menu

"Ponedjeljni blues": Evo zašto se osjećamo loše na početku tjedna i kako to ublažiti

Ovaj osjećaj nelagode u ponedjeljak slabi kako tjedan odmiče, a raspoloženje se popravlja bliže vikendu

Iako „ponedjeljni blues” nije klinička bolest, osjećaj nelagode kod nekih ljudi je stvaran. Također može biti znak značajnog nezadovoljstva u životu pojedinca.

Za razliku od depresije, „ponedjeljni blues” se javlja u specifično vrijeme – ponedjeljkom. Depresija, s druge strane, podrazumijeva dugotrajno loše raspoloženje i gubitak interesa za aktivnosti, bez obzira na dan ili vrijeme.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ovaj osjećaj nelagode u ponedjeljak slabi kako tjedan odmiče, a raspoloženje se popravlja bliže vikendu. Uzrok je obično povezan s poslom ili radnom rutinom.

 

Zašto ljudi doživljavaju ponedjeljni blues?

Mogući razlozi:

  • nezadovoljstvo poslom,
  • stresne situacije na radnom mjestu,
  • osjećaj gubitka kontrole nad vlastitim vremenom nakon vikenda.

Stručnjaci napominju da problem nije samo u stresu na poslu, nego i u tome kako ljudi ponedjeljkom reagiraju na stresore — češće negativnije nego krajem tjedna, prenosi N1.

Simptomi

Iako „ponedjeljni blues” nije definiran kao poremećaj, simptomi se temelje na iskustvima:

  • loše raspoloženje ponedjeljkom ujutro,
  • napetost,
  • glavobolja,
  • poteškoće s disanjem,
  • ubrzan rad srca,
  • povišen krvni tlak.

 

Strategije za ublažavanje ponedjeljnog bluesa

  • Tehnike opuštanja mišića – progresivno napinjanje i opuštanje mišića.
  • Vježbe disanja – fokus na duboko, dijafragmalno disanje.
  • Održavanje socijalne mreže – emocionalna podrška i osjećaj pripadnosti.
  • Redovito vježbanje – aerobne ili vježbe snage poboljšavaju raspoloženje.
  • Dobar san – kvaliteta i dovoljna količina sna pomažu u regulaciji raspoloženja.

Konzultacija s liječnikom – ako se iza ponedjeljnog bluesa krije dublje nezadovoljstvo, moguće je da se radi o anksioznosti ili depresiji koje zahtijevaju stručnu pomoć.

Jedno istraživanje iz 2018. godine predlaže da se strategije za prevenciju samoubojstava usmjere i na smanjenje opterećenja ponedjeljkom, jer je tada zabilježena veća učestalost samoubojstava među mladima.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0