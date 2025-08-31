Close Menu

Poljud rasprodan: Hajduk objavio koliko je prodao ulaznica za Jadranski derbi

Svi na Poljud!

Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras će od 21 sat na Poljudu odigrati derbi 5. kola SuperSport HNL-a. Bijeli će imati podršku ispunjenih tribina. Iz kluba su potvrdili da je dosad čak 29.000 navijača osiguralo ulaznicu za ovaj dvoboj.

Hajduk u derbi ulazi s maksimalnim učinkom. Na Poljudu je redom svladao Istru 1961, Goricu i Slaven Belupo, a u gostima bio bolji od Osijeka. Splićani trenutno drže drugo mjesto prvenstvene ljestvice iza Dinama, koji ima bolju gol-razliku. Pobjeda protiv Rijeke donijela bi im prvo mjesto.

Rijeka, aktualni prvak, sezonu je otvorila pobjedom nad Slavenom Belupom, ali je zatim remizirala s Osijekom te upisala poraze od Dinama i Varaždina.

Kako će završiti utakmica?

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
14
Haha
0
Nice
2
What?
0
Laž
1
Sad
0
Mad
2