Poljud rasprodan: Hajduk objavio koliko je prodao ulaznica za Jadranski derbi

Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras će od 21 sat na Poljudu odigrati derbi 5. kola SuperSport HNL-a. Bijeli će imati podršku ispunjenih tribina. Iz kluba su potvrdili da je dosad čak 29.000 navijača osiguralo ulaznicu za ovaj dvoboj.

Hajduk u derbi ulazi s maksimalnim učinkom. Na Poljudu je redom svladao Istru 1961, Goricu i Slaven Belupo, a u gostima bio bolji od Osijeka. Splićani trenutno drže drugo mjesto prvenstvene ljestvice iza Dinama, koji ima bolju gol-razliku. Pobjeda protiv Rijeke donijela bi im prvo mjesto.

Rijeka, aktualni prvak, sezonu je otvorila pobjedom nad Slavenom Belupom, ali je zatim remizirala s Osijekom te upisala poraze od Dinama i Varaždina.

