Poljička likovna udruga Krug objavila javni poziv umjetnicima za izložbu na temu Poljica

Poljička likovna udruga Krug iz Dugog Rata objavila je javni poziv umjetnicima za sudjelovanje na izložbi slika i skulptura na temu „Poljica – narodni život i običaji“, koja će se tijekom 2026. godine održati na više lokacija u Poljicima.

Na poziv se mogu prijaviti svi umjetnici bez ikakvih ograničenja, a cilj projekta je promocija poljičke kulturne baštine, umjetnika i njihova stvaralaštva.

Prva izložba bit će otvorena 21. travnja 2026. godine u Galeriji Krug u Dugom Ratu, u čast svetog Jure, nebeskog zaštitnika Poljica. Druga izložba planirana je za 16. srpnja 2026. godine u Starom selu Jesenice, u sklopu proslave „Pozdrav Gospi Karmelskoj“. Organizatori navode kako postoji mogućnost održavanja izložbe i u drugim izlagačkim prostorima, ako se za to pokaže interes, a u tom slučaju troškove organizacije snosit će udruga Krug.

Uvjeti sudjelovanja i rokovi

Umjetnici se prijavljuju slanjem fotografija svojih radova na adresu elektroničke pošte udruge. Fotografije trebaju biti kvalitetne, u JPG formatu, veličine od 1 do 2 MB, a u nazivu datoteke potrebno je navesti ime i prezime autora, naziv rada, tehniku i dimenzije. Rok za prijavu radova je 20. ožujka 2026. godine.

Odabir radova izvršit će prosudbeno povjerenstvo sastavljeno od dva do tri člana iz redova eminentnih i profesionalnih djelatnika u području likovne umjetnosti. Odluke povjerenstva su konačne, a odabrani autori bit će obaviješteni najkasnije do 25. ožujka 2026. godine.

Odabrani radovi dostavljaju se na adresu Poljičke likovne udruge Krug u Dugom Ratu ili osobno, a radovi poslani putem dostavnih službi moraju biti isporučeni do 8. travnja 2026. godine. Troškove dostave snose autori, dok povrat radova nakon završetka izložbi snosi organizator.

Slanjem radova na ovaj javni poziv autori daju suglasnost udruzi Krug za korištenje i javno reproduciranje radova u svrhu organizacije izložbe, izrade kataloga i promotivnih materijala, uključujući objave na društvenim mrežama i u medijima, bez potraživanja naknade. Sva ostala autorska prava ostaju u vlasništvu autora.

Iz Poljičke likovne udruge Krug poručuju kako je cilj izložbe promicanje Poljica, njihove tradicije te suvremenog umjetničkog izraza inspiriranog narodnim životom i običajima.