Policija upozorava na sve veći broj prevara, starica oštećena za više od 40 tisuća eura

Policijska uprava splitsko-dalmatinska upozorava građane na učestalu pojavu različitih oblika prijevara u kojima počinitelji na razne načine pokušavaju ostvariti financijsku korist, dovodeći pritom građane u zabludu s ciljem ostvarivanja nezakonite imovinske koristi.

Evidentiran je niz slučajeva u kojima se počinitelji putem telefonskih poziva lažno predstavljaju kao policijski službenici, najčešće navodeći kako je protiv osobe pokrenut postupak pred međunarodnim institucijama poput Interpola ili Europola, a zatim zahtijevaju uplatu novčanog iznosa pod izlikom plaćanja kazne kako bi se navodni postupak zaustavio. U pojedinim slučajevima počinitelji nude instalaciju udaljenih pristupnih aplikacija na mobilnom telefonu ili traže od građana da svoje osobne i bankovne podatke unesu u platforme za trgovanje kriptovalutama, obećavajući brzu i sigurnu zaradu.

Također, sve su češće prijave građana koji zaprimaju lažne SMS poruke s porukom da ih kontaktira kurirska služba, pri čemu se dostavlja poveznica za navodno plaćanje poštarine, a unutar koje se od korisnika traži unos osobnih podataka te podataka s bankovne kartice.

Zabilježeni su i slučajevi lažnih e-mail poruka u kojima se pošiljatelji predstavljaju kao visoki policijski dužnosnici, a cilj im je navesti građane da ustupe svoje osobne i financijske podatke, kako bi navodno podmirili određenu kaznu za prometni ili drugi prekršaj.

Oštećena 73-godišnja žena za više od 40 tisuća eura

U službene prostorije II. policijske postaje Split pristupila je 73-godišnja žena te prijavila kazneno djelo računalne prijevare. Oštećena je izjavila da je mjesec dana ranije zaprimila telefonski poziv nepoznate osobe koja ju je nagovorila da na svoj mobilni uređaj instalira aplikaciju za udaljeni pristup pod nazivom „Hop to Desk“. Na taj je način počinitelju omogućila pristup svojoj aplikaciji mobilnog bankarstva, nakon čega su u razdoblju od 25. srpnja do 8. kolovoza 2025. godine s njezinog bankovnog računa, bez njezinog znanja i pristanka, izvršene brojne transakcije.

Ovim kaznenim djelom oštećenoj je pričinjena materijalna šteta u iznosu od 40.285 eura.

Policija provodi kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja i identiteta počinitelja.