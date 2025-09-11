Close Menu

Policija uhitila roditelje dvogodišnjakinje koja je preminula od opeklina: "Imamo neke spoznaje"

Nakon što budu ispitani u policiji, otac i majka će biti predani pritvorskom nadzorniku

Dvogodišnja djevojčica je preminula u bolnici u Slavonskom Brodu u četvrtak, a prema prvim informacijama uzrok smrti su posljedice opeklina.

Policija je uhitila roditelje djevojčice. 

Kako neslužbeno doznaju 24 sata dvogodišnjakinja je živjela s roditeljima u iznajmljenom stanu u Slavonskom Brodu.

Osim tog djeteta, roditelji imaju još troje djece.

Policija nastavlja s istražim radnjama. "Imamo neke spoznaje, ali o tome u ovom trenutku ne mogu govoriti. Nakon obdukcije znat će se nešto više", rekao je u četvrtak Egon Ljubičić, zamjenik Županijske državne odvjetnice u Slavonskom Brodu.

Nakon što budu ispitani u policiji, otac i majka će biti predani pritvorskom nadzorniku PU brodsko posavske. 

