Policija uhitila roditelje dvogodišnjakinje koja je preminula od opeklina: "Imamo neke spoznaje"

Dvogodišnja djevojčica je preminula u bolnici u Slavonskom Brodu u četvrtak, a prema prvim informacijama uzrok smrti su posljedice opeklina.
Užas na istoku Hrvatske: Preminulo dvogodišnje dijete od posljedica opeklina
Policija je uhitila roditelje djevojčice.
Kako neslužbeno doznaju 24 sata dvogodišnjakinja je živjela s roditeljima u iznajmljenom stanu u Slavonskom Brodu.
Osim tog djeteta, roditelji imaju još troje djece.
Policija nastavlja s istražim radnjama. "Imamo neke spoznaje, ali o tome u ovom trenutku ne mogu govoriti. Nakon obdukcije znat će se nešto više", rekao je u četvrtak Egon Ljubičić, zamjenik Županijske državne odvjetnice u Slavonskom Brodu.
Nakon što budu ispitani u policiji, otac i majka će biti predani pritvorskom nadzorniku PU brodsko posavske.