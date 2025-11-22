Policija traga za počiniteljima: Ukradeni romobili, provala u trgovinu i krađa četiri kotača s automobila

Policijska uprava zadarska izvijestila je kako su na njezinu području u protekla 24 sata evidentirane tri krađe i jedna teška krađa.

U petak, 21. studenog, na zadarskom predjelu Maslina nepoznati počinitelj otuđio je električni romobil u vlasništvu maloljetnika, čime je počinjena materijalna šteta od nekoliko stotina eura.

Dan ranije, 20. studenog, na predjelu Puntamika u Zadru ukraden je električni romobil i kaciga 45-godišnjeg vlasnika, također u vrijednosti od više stotina eura.

Tijekom noći s 20. na 21. studenog u Benkovcu je nepoznati počinitelj provalio u trgovinu trgovačkog društva i otuđio novac, pričinivši štetu u iznosu od nekoliko tisuća eura.

U istom razdoblju u Zatonu je provalnik s automobila u vlasništvu 80-godišnje žene otuđio četiri kotača, a iz unutrašnjosti vozila i novac. Visina štete bit će naknadno utvrđena.

Policija protiv nepoznatih počinitelja podnosi kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru te nastavlja kriminalistička istraživanja radi otkrivanja počinitelja.

Uz navedene događaje, na području PU zadarske zabilježeno je deset prometnih nesreća u kojima je jedna osoba teško ozlijeđena, dok je pet osoba zadobilo lakše tjelesne ozljede.