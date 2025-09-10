Policija pronašla raskomadano tijelo u prtljažniku automobila pjevača

Američki pjevač D4vd održao je zakazani koncert u Minnesoti samo dan nakon što je policija u Hollywoodu otkrila raskomadano tijelo u prtljažniku njegove Tesle.

Unatoč šokantnim vijestima, pjevač je nastavio sa svjetskom turnejom i nastupio u dvorani The Fillmore Minneapolis, prenosi Index.

Istraga o stravičnom otkriću

Policija je u ponedjeljak pozvana na parkiralište za zaplijenjena vozila u Hollywoodu zbog dojave o neugodnom mirisu koji se širio iz jednog automobila. Ubrzo je utvrđeno da se radi o vozilu marke Tesla, u čijem su prtljažniku pronađeni ljudski ostaci. Automobil je registriran u Teksasu na Davida Anthonyja Burkea, što je pravo ime 20-godišnjeg pjevača D4vda.

Pjevač surađuje s policijom

Policijski izvori navode kako je tijelo pronađeno u automobilu bilo raskomadano i u visokom stupnju raspadanja. Prema dostupnim informacijama, policija je obavijestila pjevača o pronalasku, a on navodno nije znao da se išta neobično događa s njegovim vozilom. Zasad nije poznato je li D4vd nekome posudio automobil ili je vozilo ukradeno, no potvrđeno je da u potpunosti surađuje s istražiteljima.

D4vd nastavlja svoju turneju s nadolazećim koncertima diljem SAD-a, nakon čega ga očekuju nastupi u Europi i Australiji.