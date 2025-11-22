Policija pretražila dom 59-godišnjaka, pronađene staklenke marihuane i oprema

Policijski službenici Odjela kriminaliteta droga Službe kriminalističke policije proveli su kriminalističko istraživanje nad 59-godišnjim hrvatskim državljaninom, kojeg se sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, priopćila je PU zadarska.

Tijekom kriminalističkog istraživanja jučer na području Zadra, na temelju naloga nadležnog suda obavljena je pretraga doma i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi, kojom prilikom su policijski službenici od 59-godišnjaka oduzeli oko 440 grama marihuane, pakirano u četiri staklene posude te improviziranu opremu za indoor uzgoj marihuane.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, protiv osumnjičenog muškarca se nadležnom državnom odvjetništvu podnosi kaznena prijava zbog kaznenog djela Neovlaštena proizvodnje i prometa drogama.