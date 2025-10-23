Policija osim Leona Lučića uhitila još jednu osobu povezanu s pucnjavom?

Kako neslužbeno doznaje RTL Danas još jedna osoba uhićena je u četvrtak nakon jučerašnjeg sukoba u zagrebačkom Središću. Ispitan je na policiji. Policija uhićenu osobu povezuje s napadom, o čemu navodno postoji i snimka. Riječ je o Lučićevom prijatelju.

Podsjetimo, Leon Lučić, nakon kratke svađe, ustrijelio je bivšeg prijatelja Denisa Mustafčića u nogu. Neslužbeno doznaju i da Leon Lučić nije priznao krivnju.

Bivši policajac i glumac optužen je za ubojstvo u pokušaju, a tijekom dana će biti ispitan u Županijskom državnom odvjetništvu Velike Gorice. Očekuje se da će za Lučića tražiti istražni zatvor. Policija trenutačno pretražuje njegov stan te je izdan još jedan nalog za izuzimanje snimki s okolnih zgrada.

Lučić je ustrijelio Mustafčića (51) u srijedu u nogu u zagrebačkom Središću. Svjedoci su kasnije ispričali da je incidentu prethodila svađa i tučnjava, a nakon incidenta Lučić je ušetao u svoju zgradu.

Policija je na mjesto događaja stigla u vrlo kratkom roku, a na intervenciju su stigle specijalna, interventna, temeljna i kriminalistička policija.

Lučića, koji je pod istragom USKOK-a zbog sumnji na zloporabu položaja i pokušaj iznude, uhitili su sat vremena nakon pucnjave, a ozlijeđenog je hitna pomoć prevezla u KBC Zagreb.

Kako se doznaje, Lučić i Mustafčić su bivši prijatelji. Mustafčić je radio kao zaštitar i tjelohranitelj nogometaša.