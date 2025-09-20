Close Menu

Policija objavila koliko je do početka derbija privedeno osoba. Poslali su i važno upozorenje

Evo koliko je osoba privedeno

Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je na platformi X kako je do početka derbija na Poljudu privedeno ukupno 18 osoba - šest navijača Hajduka i dvanaest navijača Dinama.

Iz MUP-a su pozvali navijače na sportsko i korektno navijanje, naglašavajući da će svako protupravno ponašanje biti sankcionirano u skladu sa Zakonom o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima.

