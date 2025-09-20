Policija objavila koliko je do početka derbija privedeno osoba. Poslali su i važno upozorenje

Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je na platformi X kako je do početka derbija na Poljudu privedeno ukupno 18 osoba - šest navijača Hajduka i dvanaest navijača Dinama.

Iz MUP-a su pozvali navijače na sportsko i korektno navijanje, naglašavajući da će svako protupravno ponašanje biti sankcionirano u skladu sa Zakonom o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima.

⚽️6⚽️Počela je utakmica @hajduk & @gnkdinamo

▶️Do početka privedeno 18 osoba (6 navijača Hajduka i 12 navijača Dinama)

📣Pozivamo na sportsko i korektno navijanje

❗️Sva protupravna ponašanja bit će sankcionirana sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima❗️ https://t.co/Pz0OfdmJTp — MUP-RH (@mup_rh) September 20, 2025