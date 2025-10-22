Policija nije mogla vjerovati: Zaustavili su ovog mladića. Dobio je kaznu tešku više od 4.000 eura

U ponedjeljak 20. listopada oko 21.55 sati u Jablanovcu, 26-godišnjak je upravljao osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka kolnikom Zaprešičke ulice u smjeru zapada.

Obavljenim nadzorom vozila i vozača kod kućnog broja 2 Zaprešićke ulice, utvrđeno je kako upravlja motornim vozilom za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prethodno prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, a prije ponovnog stjecanja prava na samostalno upravljanje motornim vozilom.

Daljnjom kontrolom utvrđeno kako je upravljao navedenim vozilom za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije.

Odbio testiranje na prisutnost opojnih droga u organizmu

Tijekom kontrole vozaču je ponuđeno preliminarno testiranje na prisutnost opojnih droga u organizmu, što je on odbio, kao i ponuđen mu stručni liječnički pregled - uzimanje krvi i urina radi analize.

Ujedno, 26-godišnjak kod sebe nije imao osobnu iskaznicu niti vozačku dozvolu.

Vozač je uhićen te uz optužni prijedlog kojim je predložena novčana kazna u iznosu od 4.010 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 9 mjeseci, doveden na nadležni prekršajni sud.

Na sudu je proglašen krivim te mu je izrečena novčana kazna u predloženom iznosu kao i predložena zaštitna mjera.