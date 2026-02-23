Policija nadomak Splita zaustavila muškarca. Šokirat će vas niz prekršaja koje je počinio, ali i predmet koji je imao kod sebe...

U petak, 20. veljače 2026. godine oko 22.30 sati policijski službenici su u Sinju zaustavili 42-godišnjeg vozača koji je upravljao neregistriranim vozilom i odbio zahtjev policijskog službenika da obavi testiranje radi utvrđivanja prisutnosti droga u organizmu, kao i liječnički pregled. Policijski službenici utvrdili su da posjeduje drogu te mu je oduzeta marihuana, kao i kabel od kojeg je napravljena improvizirana palica koja se nalazila u otvorenoj ladici u vozilu.

Također, počinio je još četiri prometna prekršaja, kao što su vožnja neosiguranog vozila kojem je isteklo važenje prometne dozvole, istekla vozačka dozvola te nekorištenje sigurnosnog pojasa tijekom vožnje. Uhićen je i odveden na sud jer je u posljednje dvije godine već jednom prijavljen zbog prekršaja, a do sada je pravomoćno kažnjen.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje jer postoji opasnost da će isti ponoviti prekršaj i izazvati prometnu nesreću s teškim posljedicama. Također, predloženo je da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana i novčana kazna u visini od 2 tisuće eura, kao i zabrana upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od šest mjeseci.

Sud ga je pustio na slobodu, a o odgovornosti će donijeti odluku u redovnom postupku.