Policija na Biloševcu uhitila piromana nakon što je zapalio šumu: Zbog rastrojenog ponašanja odveden u bolnicu

U subotu, 21. veljače 2026. godine oko 17 sati policijski službenici Policijske postaje Makarska tijekom obilaska postajnog područja u blizini predjela Biloševac, u neposrednoj blizini borove šume, uočili su dim, nakon čega su dolaskom do izvora dima uočili vatrenu buktinju.

Gorjele su naslagane drvene palete i borove grane, a pored vatre se nalazio muškarac. Policijski službenici utvrdili su da se radi o 32-godišnjem muškarcu.

Policajci su odmah pozvali vatrogasce koji su požar ugasili.

Na mjestu događaja proveden je očevid, a muškarac je odveden na preventivni pregled liječniku koji je utvrdio da nema prepreke da se nad 32-godišnjakom provede istraživanje. Otpušten je s liječenja i doveden u postaju.

Zadržan u bolnici

Međutim, s obzirom na to da se sutradan ujutro muškarac rastrojeno ponašao, policijski službenici ponovno su pozvali liječnika koji je pregledao 32-godišnjaka. S obzirom na njegovo ponašanje, liječnik je zatražio da ga policijski službenici odvedu u bolnicu gdje je zadržan na promatranju.

Kada zdravstveno stanje 32-godišnjaka bude bolje i kada bude otpušten iz bolnice, nad njim će se provesti istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.