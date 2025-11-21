Policija kod dvojice Splićana našla razne vrste droge. Jedan ide malo u zatvor

Policijski službenici su 20. studenoga 2025. godine, oko 14:00 sati, u ulici Slobode u Splitu postupali prema dvojici muškaraca zatečenih u stanu kojeg koriste.

Tijekom postupanja 22-godišnji muškarac dragovoljno je predao 184 grama marihuane. Pretragom stana koju koristi drugi 21-godišnji muškarac pronađeno je ukupno 2006 grama marihuane, 7,8 grama kokaina, 142,7 grama ketamina, 31,8 grama MDMA te 82,6 grama amfetamina.

Nad obojicom je provedeno kriminalističko istraživanje. Nakon dovršenog postupanja 22-godišnji muškarac je kazneno prijavljen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Neovlaštena proizvodnja i prometa drogama“.

Druga osoba, 21-godišnjak, uz kaznenu prijavu za čl. 190 st.2 „Neovlaštena proizvodnja i promet drogama“ će tijekom dana biti predan pritvorskom nadzorniku.