Policija istražuje prijeteći grafit upućen Jurici Pavičiću, postoji i snimka

Splitska je policija pokrenula kriminalističko istraživanje kako bi otkrila tko je napisao uvredljiv grafit na pročelju stambene zgrade u kojoj živi književnik, kolumnist i nagrađivani novinar Jurica Pavičić, piše Nacional.

Sanja Nazlić iz splitske policije službeno je kazala da su u Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj pokrenuli kriminalistiko istraživanje i počel​i s obavljanjem razgovora, izuzimanjem video nadzora i drugim radnjama​ te da su obavili i razgovor s Pavičićem​.

Neslužbeno se pak doznaje da je policija došla do video snimaka sa susjednih zgrada na kojima bi mogla biti snimka grafitera.

Pavičić je uvredljiv grafit uočio u nedjelju ujutro kada je krenuo na posljednje ovogodišnje kupanje.

Iz Hrvatskog novinarskog društva (HND) najoštrije su osudili prijetnje upućene Jurici Pavičiću, višestruko nagrađivanom novinaru i književniku te članu HND-a i Novinarskog vijeća časti, a Vladu su pozvali da napokon osudi napade na novinare.

Vrijeđanje Jergovića i Orešković

Prijeteći grafiti također su osudili iz Hrvatskog društva pisaca (HDP) te pozvali institucije na brzu i odlučnu reakciju, uključujući policijsku istragu te hitno uklanjanje grafita.

Nedopustivom porukom zgroženi su i u hrvatskom PEN centru te su od Vlade zatražili jasnu osudu takvog ponašanja i zaštitu Pavičića od sličnih napada i njihove moguće eskalacije.

To je drugi slučaj u zadnja dva mjeseca da se grafitima prijeti piscima. Krajem kolovoza prijeteća poruka je ispisana na pročelju zgrade u Zagrebu u kojoj živi književnik Miljenko Jergović, a dan nakon toga na drugom je mjestu uslijedio novi grafit u kojem se, osim njega, spominje i oporbena političarka Dalija Orešković.