Policija istražuje prijeteći grafit upućen Jurici Pavičiću, postoji i snimka

Neslužbeno se pak doznaje da je policija došla do video snimaka sa susjednih zgrada na kojima bi mogla biti snimka grafitera

Splitska je policija pokrenula kriminalističko istraživanje kako bi otkrila tko je napisao uvredljiv grafit na pročelju stambene zgrade u kojoj živi književnik, kolumnist i nagrađivani novinar Jurica Pavičić, piše Nacional.

Sanja Nazlić iz splitske policije službeno je kazala da su u Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj pokrenuli kriminalistiko istraživanje i počel​i s obavljanjem razgovora, izuzimanjem video nadzora i drugim radnjama​ te da su obavili i razgovor s Pavičićem​.

Neslužbeno se pak doznaje da je policija došla do video snimaka sa susjednih zgrada na kojima bi mogla biti snimka grafitera.

Pavičić je uvredljiv grafit uočio u nedjelju ujutro kada je krenuo na posljednje ovogodišnje kupanje.

Iz Hrvatskog novinarskog društva (HND) najoštrije su osudili prijetnje upućene Jurici Pavičiću, višestruko nagrađivanom novinaru i književniku te članu HND-a i Novinarskog vijeća časti, a Vladu su pozvali da napokon osudi napade na novinare.

Vrijeđanje Jergovića i Orešković

Prijeteći grafiti također su osudili iz Hrvatskog društva pisaca (HDP) te pozvali institucije na brzu i odlučnu reakciju, uključujući policijsku istragu te hitno uklanjanje grafita.

Nedopustivom porukom zgroženi su i u hrvatskom PEN centru te su od Vlade zatražili jasnu osudu takvog ponašanja i zaštitu Pavičića od sličnih napada i njihove moguće eskalacije.

To je drugi slučaj u zadnja dva mjeseca da se grafitima prijeti piscima. Krajem kolovoza prijeteća poruka je ispisana na pročelju zgrade u Zagrebu u kojoj živi književnik Miljenko Jergović, a dan nakon toga na drugom je mjestu uslijedio novi grafit u kojem se, osim njega, spominje i oporbena političarka Dalija Orešković.

