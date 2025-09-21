POLICIJA "Derbi na Poljudu prošao bez većih incidenata, privedeno 39 navijača"

U Splitu na Poljudu, u subotu 20. rujna, s početkom u 17 sati, odigrana je nogometna utakmica između HNK „Hajduk“ i GNK „Dinamo“ koju je s tribina pratilo 32 tisuće posjetitelja od kojih 1650 gostujućih navijača.

Policijski službenici su prije, za vrijeme i nakon osiguranja javnog okupljanja poduzimali niz operativnih mjera i radnji kako bi ostvarili sigurnosne uvjete za njegovo neometano održavanje. U subotu tijekom dana nisu evidentirali značajnije incidente, niti negativne sigurnosne događaje kako na stadionu, tako i na širem području Splita i okolice.

Ravnateljstvo policije je kroz uspostavljeni Stožer za osiguranje utakmica visokog rizika preuzelo koordinativnu ulogu te je tako Policijska splitsko-dalmatinska organizirano provela prihvat gostujućih navijača. U provedbi mjera osiguranja sudjelovali su, uz veći angažman, svi rodovi policije - posebice intervencijske postrojbe interventne i specijalne policije te temeljne i prometne policije.

Od Dugopolja do Splita obavljena je pratnja ukupno 271 vozila ( 211 osobnih vozila, 60 kombija), a preprate su protekle bez postupanja policijskih službenika. Također, nakon završetka javnog okupljanja svi gostujući navijači su s vozilima prepraćeni do Dugopolja uz naglasak da niti jedno vozilo nije bilo oštećeno niti je evidentiran bilo kakav napad na osobe u njima kako u dolasku tako i u povratku.

Privedeno je ukupno 39 osoba (11 domaćih i 28 gostujućih navijača) uglavnom zbog prekršaja iz Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i zbog pronalaska pirotehnike. Policijski službenici su pronašli i oduzeli 63 komada različitih pirotehničkih sredstava od osam osoba.

Utakmica je završila u 19 sati, nakon čega je uslijedio razilazak posjetitelja i preprata gostujućih navijača. Tijekom osiguranja javnog okupljanja nisu evidentirani značajniji negativni sigurnosni događaji, nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, ozljeđivanja osoba, kao ni oštećenja imovine.

"Zahvaljujemo svima koji su profesionalno i odgovorno obavljali zadaće s ciljem osiguranja povoljnog stanja sigurnosti za posjetitelje na stadionu i za građane grada Splita i onima koji su odgovornim ponašanjem pridonijeli da sportski događaj protekne sigurno za posjetitelje i ostale građane", poručuju iz PU splitsko-dalmatinske.