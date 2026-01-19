Pokojnog Ante Čokolića prisjetit će se njegovi suborci. Okupljaju se u srijedu u 16 sati na groblju Lovrinac

Legendarni pripadnik 4. gardijske brigade i heroj Domovinskog rata Ante Čokolić preminuo je prije godinu dana, 21. siječnja. Na godišnjicu njegove smrti prisjetit će ga se njegovi suborci.

Veterani 1.satnije 3. bojne 4. gbr se okupit će se u srijedu (21.siječnja) u 16 sati na parkingu groblja Lovrinac u Splitu, a zatim otići do mjesta posljednjeg počivališta brigadira Ante Čokolića i obilježiti 1.godišnjicu njegove smrti. .

Fra Ivan Zovko, župnik Crkve gospe Fatimske (Blatine- Škrape) će prisustvovati događaju.

Ante Čokolić rođen je u Trilju kao peto od šestero djece. Po završetku srednje medicinske škole u Splitu uključuje se u obranu domovine i 4. gbr već u srpnju 1991. godine. Do listopada 1995. bio je vojnik-strijelac, medicinski tehničar u pješačkoj satniji i zapovjednik voda, a poslije rata voditelj Personalne službe 4. gardijske brigade.

Od 2016. živio je u Zagrebu, načelnik je Odjela za razvoj i upravljanje karijerama u Personalnoj upravi Glavnog stožera, a od 2018. do veljače 2023. predsjednik je Upravnog odbora Zaklade vojne solidarnosti. Odlikovan je Redom Nikole Šubića Zrinskog, Redom hrvatskog trolista, Spomenicom Domovinskog rata, Spomenicom domovinske zahvalnosti, medaljama “Ljeto ‘95” i “Oluja” te Medaljom za iznimne pothvate.

"Pokojni Ante napisao je knjigu "23 Ni ovo nije bija 'moj dan'" te je imao promocije po cijeloj Hrvatskoj. Bio je velik čovjek i poštovan u cijeloj zemlji", kazao nam je Anđelko Žaja.