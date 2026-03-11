Pojavio se novi trend otkrivanja spola bebe. Što se krije iza dramatičnog gender reveala?

Otkrivanje spola bebe nekada je bio intiman trenutak koji su budući roditelji dijelili tek s najbližim članovima obitelji. Danas je taj trenutak sve češće pretvoren u mali događaj koji se pažljivo planira, snima i dijeli na društvenim mrežama. Riječ je o takozvanim “gender reveal” zabavama, trendu koji je posljednjih desetak godina postao globalno popularan, a sve češće se može vidjeti i na domaćim društvenim mrežama.

Kako je nastao trend otkrivanja spola bebe

“Gender reveal” označava događaj na kojem se otkriva spol bebe, najčešće nakon ultrazvučnog pregleda tijekom trudnoće. Budući roditelji često zamole liječnika ili medicinsko osoblje da spol napišu na papirić ili ga otkriju osobi koja će pripremiti iznenađenje, dok oni sami informaciju ne žele znati unaprijed. Otkrivanje se zatim pretvara u simboličan trenutak iznenađenja, najčešće uz pomoć boja, plave za dječaka i ružičaste za djevojčicu.

Trend je nastao u Sjedinjenim Američkim Državama krajem 2000-ih godina, a popularnost je počeo dobivati početkom 2010-ih zahvaljujući blogovima o roditeljstvu i sve većem utjecaju društvenih mreža. Fotografije i videozapisi s takvih događaja brzo su počeli kružiti internetom, a ideja se ubrzo proširila diljem svijeta.

Od balona i konfeta do viralnih videa

U početku su načini otkrivanja spola bili prilično jednostavni. Jedan od najčešćih bio je veliki balon ispunjen konfetima. Kada bi ga roditelji probušili, iz njega bi ispali ružičasti ili plavi papirići koji bi otkrili očekuju li djevojčicu ili dječaka.

S vremenom su se pojavile i druge varijante: kutije iz kojih izlijeću baloni u odgovarajućoj boji, dimne bombe, vatrometi ili sportske verzije u kojima se lopta prilikom udarca raspada u oblak plavog ili ružičastog praha.

Cijeli događaj gotovo redovito se snima mobitelima ili kamerama, a videozapisi se zatim objavljuju na Instagramu, TikToku ili Facebooku. Upravo zahvaljujući društvenim mrežama ovakve objave često postaju viralne i prikupljaju tisuće, pa i milijune pregleda.

Novi trend: torta koja skriva iznenađenje

Posljednje vrijeme sve je popularniji i nešto noviji način otkrivanja spola rezanje torte. Na prvi pogled torta izgleda potpuno neutralno, bez ikakvih naznaka o tome skriva li dječaka ili djevojčicu. No u trenutku kada je budući roditelji prerežu, unutrašnjost otkriva iznenađenje.

Ružičasti biskvit ili krema znači da dolazi djevojčica, dok plava boja označava dječaka. Upravo taj trenutak rezanja torte često predstavlja vrhunac zabave, dok okupljeni prijatelji i članovi obitelji čekaju reakciju roditelja.

Na društvenim mrežama povremeno se pojavljuju i snimke koje izazivaju rasprave. U jednom od videa koji je postao viralan vidi se par koji pred okupljenima reže tortu kako bi otkrio spol bebe. Kada se u unutrašnjosti pojavi ružičasti biskvit, otac reagira vidnim razočaranjem, što su mnogi gledatelji protumačili kao znak da je priželjkivao dječaka. Snimka je ubrzo potaknula brojne komentare i rasprave o očekivanjima roditelja prije rođenja djeteta.

Sve to pokazuje koliko se promijenio način na koji se obilježavaju važni životni trenuci. Otkrivanje spola bebe, nekada rezervirano za razgovor s liječnikom i obiteljsku vijest, danas je često pažljivo osmišljen događaj namijenjen i publici na društvenim mrežama.

Što stoji iza popularnog trenda?

Što zapravo stoji iza sve popularnijeg trenda javnog otkrivanja spola bebe i potrebe da se takvi trenuci dijele na društvenim mrežama, pitali smo psihologinju Doru Mitrović.

„Kao i mnogi drugi životni događaji, i gender reveal s vremenom se komercijalizirao. Iako neki budući roditelji tvrde da im spol nije presudan, psihološki i emocionalno taj je trenutak za većinu ipak važan jer utječe na način na koji zamišljaju dijete od izbora imena, uređenja sobe pa do određenih očekivanja vezanih uz odgoj“, objašnjava Mitrović.

Dodaje kako se u suvremenoj psihologiji sve češće pojavljuju stavovi protiv ranog naglašavanja spola djeteta.

„Postoji trend koji zagovara takozvani gender-neutralni pristup, prema kojemu se smatra da dijete kasnije samo treba imati pravo definirati svoj identitet, bez snažnog nametanja rodnih uloga od samog početka“, kaže.

Ipak, ističe da je za roditelje često važno da još tijekom trudnoće počnu stvarati emocionalnu sliku djeteta.

„Za psihički i emocionalni prostor roditelja važno je da dijete mogu zamišljati, da mu odaberu ime i počnu ga oslovljavati imenom još prije rođenja. Iako mnogi misle da će ime odabrati tek kada vide dijete, psihodinamski pristup smatra da je poželjno da dijete dobije ime što ranije jer je ime važan dio identiteta. Dijete u trudnoći čuje glasove i zvukove, pa tako i način na koji mu se roditelji obraćaju“, pojašnjava psihologinja.

Kada je riječ o samim zabavama za otkrivanje spola, smatra da one same po sebi nisu problem.

„Ako roditelji žele proslaviti taj trenutak s obitelji i prijateljima, to je sasvim u redu. No ponekad se čini da cijela stvar postaje pomalo pretjerana, osobito kada se fokus prebaci na spektakl, tortu ili poklone. Važnije je da taj trenutak ima psihološko i emocionalno značenje za roditelje, a ne samo da bude povod za još jednu objavu na društvenim mrežama“, zaključuje Mitrović.