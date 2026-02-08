Pojavila se fotografija Delija na autocesti: Ovako su čekali Hrvate za veliki okršaj

Košarkaši Zadra gostovali su u petak u Beču u sklopu ABA lige, a znali su to i navijači Crvene zvezde koji se silno žele osvetiti hrvatskim navijačima nakon dva napada u posljednje vrijeme.

Prvo su Bad Blue Boysi pretkuli ekipu Delija kod Slavonskog Broda, a nakon toga je Torcida pod tajnim planom ušla u BiH gdje je u Tuzli presrela Delije koje su se vraćale s gostovanja u Švedskoj,

Zvezdaši su imali dojavu kojom rutom se kreću navijači Zadra pa su ih čekali na autocesti, no pravovremena reakcija austrijske policije spriječila je kaos. Policija je oduzela i 40 palica navijačima beogradskog kluba, piše Gol.hr.

Na društvenim mrežama pojavila se fotografija Delija na autocesti.

06.02.2026, Info: Delije🇷🇸 was waiting for the Tornado🇭🇷 yesterday, but the Delije blocked traffic in a completely different place. On photo Delije, click here for more: https://t.co/KMN3CHcmmD All in one place. Tap to download.

🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/zZ14YnnNuR — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) February 7, 2026