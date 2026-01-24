Pogledajte transparent zbog kojeg je Luka Vušković opleo po Nijemcima. Poznato je što se dogodilo i zašto je ušao u sukob

Nakon završetka gradskog derbija između St. Paulija i HSV-a koji je završio 0:0, prava se drama odvila tek poslije utakmice. Najprije je HSV-ov branič Luka Vušković (18) burno reagirao na provokacije s tribina, a potom je situaciju dodatno zaoštrio i trener HSV-a Merlin Polzin (35). Prema navodima iz njemačkih medija, napetosti nije nedostajalo ni u tunelu prema svlačionicama, gdje je došlo do glasnog verbalnog okršaja.

Vušković: "Ne znam što navijači St. Paulija misle – to je nepoštovanje prema mojoj obitelji"

U intervjuu za Sky nakon utakmice, Luku Vuškovića upitali su je li njegov brat Mario (24), koji je suspendiran zbog dopinga i pod kaznom do studenoga, bio na stadionu. Luka je odgovorio da brat nije bio prisutan te da se nalazi u Hrvatskoj, a zatim je vidno uzrujan progovorio o onome što se događalo na tribinama.

"Ne znam što navijači St. Paulija misle. Vrlo je nepoštovanje napadati moju obitelj i mog brata", poručio je mladi hrvatski stoper.

Provokacije s tribina i "gesta šutnje" prema navijačima

Pozadina svega su, prema dostupnim informacijama, dobacivanja i skandiranja navijača St. Paulija, koji su Luku provocirali zbog slučaja njegovog brata. Vušković je tijekom utakmice u jednom trenutku reagirao gestom “šutnje” – prstom preko usana, jasno poručivši da prestanu.

Među istaknutijim provokacijama spominje se i transparent navijača St. Paulija s porukom: "Mach' ne Handwerkslehre, Mario #44!", pri čemu je slovo "i" u imenu "Mario" bilo nacrtano kao šprica, aludirajući na doping, piše Bild.

Emocije se nisu smirile ni nakon intervjua. U tunelu prema svlačionicama došlo je do žestoke razmjene riječi između Vuškovića i igrača St. Paulija Karola Metsa (32). Prema navodima, Mets mu je dobacio: "Misliš li da je to normalno?", nakon čega je situacija dodatno eskalirala, a spominje se i da je Vušković u afektu pljunuo.

HSV-ov trener Merlin Polzin nakon svega je javno stao iza svog mladog braniča. Naglasio je da se radi o 18-godišnjaku koji nosi velik teret zbog cijele priče oko brata te da bi ovakve teme trebale biti tretirane osjetljivije.

"Imamo 18-godišnjeg čovjeka koji na sebi nosi jako puno. I HSV i St. Pauli inače stoje iza toga da se ovakve teme tretiraju vrlo osjetljivo i s razumijevanjem. Zato itekako mogu razumjeti njegovu ljutnju kada mu se upućuju takvi povici, riječi, geste, pa i djelovanja. To je trenutak koji moramo što prije ispraviti kako se nešto slično ne bi ponovilo", poručio je Polzin.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Hanserautisch - Wir für Hamburg (@hanserautisch)

Što je s Mariom Vuškovićem? Povratak treninzima na vidiku

Mario Vušković i dalje je suspendiran za natjecateljske utakmice do 15. studenoga, no prema aktualnim pravilima od sredine rujna trebao bi ponovno smjeti trenirati s momčadi na terenu. Time bi završilo gotovo četverogodišnje razdoblje u kojem je bio ograničen na rad.