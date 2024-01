Pogledajte koliko iznosi prosječna mirovina prema godinama staža

Razlog tomu leži u činjenici da 184.509 korisnika prema međunarodnih ugovorima prima samo 152,49 eura mirovine, što ruši ukupan prosjek umirovljeničkih primanja. Novi su to podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) koji je prvi put mjesečnu statistiku prikazao na transparentniji, ali i za Vladu povoljniji način, piše Mirovina.

Udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći pada kroz posljednje desetljeće, o čemu smo već pisali ovdje. Naime, 2013. godine mirovina je činila 48 posto plaće, da bi pala na oko 46 posto te šest godina stagnirala na takvom udjelu. Nakon stagnacije došlo je do pada tijekom protekle četiri godine na 44 posto, da bi za 2023. godinu narasla malo na 45,6 posto.

Prosjek s obzirom na staž

Sve su veći i rashodi državnog proračuna za mirovine pa su se tako s 4,6 milijardi eura koliko se izdvajalo 2012. godine popeli na 6,2 milijardi eura u 2022. godini. Za 2023. planirani rashodi za mirovine i mirovinska primanja iznose 7,3 milijardi eura, a podaci o isplatama za posljednji kvartal još nisu poznati. Ipak, Vlada je u rashode uključila i jednokratne novčane isplate umirovljenicima.

Zanimljivi su i podaci o radnom stažu i njihovom odnosu s visinom mirovine. Čak 59.670 Hrvata, većina njih, u starosnoj mirovini radilo je manje od 19 godina. Njihova prosječna mirovina iznosi svega 266,57 eura. Od 20 do 24 godine staža ima 46.851 umirovljenika, a primanja su im u prosjeku 333,33 eura. Od 25 do 29 godina staža ostvarilo je 48.945 korisnika, a mirovina im je 430,36 eura. Osobe s 30 godina radnog staža, njih 21.142 ima prosječno 535,96 eura starosne mirovine. Prikaz za svaku godinu staža više pokazuje i veću starosnu mirovinu, sve do 13.622 umirovljenika koji su radili dulje od 46 godina, a mirovina im je u prosjeku 913,86 eura.

Manje od 34 godine staža skupio je 221.081 radnik u starosnoj mirovini, a njihova prosječna mirovina iznosi 405,88 eura. Od 35 do 39 godina staža ima 95.254 umirovljenika s prosječnih 687,32 eura. Više od 40 godina radilo je 90.137 građana, a njihova prosječna primanja u starosnoj mirovini su 816,88 eura.

Prosječna starosna mirovina za 406.472 korisnika iznosi 562,97 eura. Starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika u iznosu od 645,31 eura prima 46.800 građana. U prijevremenoj mirovini je 175.919 umirovljenika s prosjekom od 512,23 eura.

Zbog stečaja poslodavca u mirovinu je otišlo 377 korisnika s 506,12 eura mirovine. Hrvatska ima 65.995 starosnih mirovina prevedenih iz invalidske mirovine te one u prosjeku iznose 475,69 eura. Ukupna starosna mirovina je 547,36 eura za 695.563 korisnika.

Dodajmo i da je invalidskih mirovina 88.526 te iznose 374,43 eura. Obiteljskih mirovina je 161.873 te one u prosjeku iznose 431,23 eura.