Pogledajte koje sve vrste droge je splitska policija zaplijenila kod 39-godišnjeg dilera

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga su 8. travnja 2026. godine na području Splita, tijekom pretrage stana i vozila koje koristi 39-godišnjak, pronašli i oduzeli veću količinu droge. Tom prilikom zaplijenjeno je 430 grama amfetamina, 25 grama marihuane, 10,5 grama hašiša te 108 grama smjese za povećanje mase droge.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

